Gazze’nin geleceği masada: Tony Blair, Filistin'e geldi

Filistin Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Pazar günü Ramallah’ta eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve ABD hükümetinden bir temsilciyle Gazze Şeridi’ndeki son gelişmeleri ele aldı.

Wafa haber ajansına göre görüşmede, özellikle ateşkes sonrası süreç, Gazze’nin yeniden inşası ve bölgesel düzenlemeleri içeren yeni uluslararası planlar değerlendirildi.

Toplantının önemli başlıklarından biri de İsrail işgali altındaki Batı Şeria’daki durum ve Filistin’in özgürlük, kendi kaderini tayin hakkı ve devletleşme süreci için atılması gereken adımlar oldu.

Bu temas, geçtiğimiz hafta kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararının ardından gerçekleşti. Karar; Gazze’de Uluslararası İstikrar Gücü konuşlandırılmasını, bölgenin yeniden imarı ve yönetim planlarını içeriyor.

Wafa’nın aktardığına göre eş-Şeyh, Gazze’de ateşkesi sağlama çabaları nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’a ve arabuluculuk yapan Mısır, Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, BAE, Endonezya, Pakistan ve Avrupa Birliği’ne teşekkürlerini iletti.

Eş-Şeyh, bu ülkelerin hem insani yardım koridorlarının açılması hem de barış sürecinin ilerletilmesinde önemli roller oynadığını vurguladı.

ÜST DÜZEY FİLİSTİNLİ YETKİLİLER TOPLANTIYA KATILDI

Görüşmeye ayrıca Filistin İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Macid Farac, Başkan’ın diplomatik danışmanı Macdi el-Haldi ve sözcü Nebil Ebu Rudeyne de katıldı. Bu durum, görüşmenin Filistin yönetimi açısından stratejik önemini yansıttı.

Tony Blair, 2007–2015 yılları arasında Ortadoğu Dörtlüsü’nün özel temsilcisi olarak görev yapmıştı.

Blair’in, savaş sonrası Gazze’nin yönetimi, finansmanı ve yeniden inşasına ilişkin uluslararası planlarda aktif bir rol üstlenmesi bekleniyor.