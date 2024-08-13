Gazze’de 7 Ekim’den sonra doğan 115 bebek İsrail saldırılarında öldü
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 312 gündür devam ediyor. Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den sonra doğan 115 bebek İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.
Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim’den sonra Gazze Şeridi’nde doğan 115 bebeğin saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlık, İsrail saldırılarında en son hayatını kaybeden bebeklerin, 9 Ağustos’ta doğan 4 günlük Aysal ve Ayser adlı ikizler olduğunu ifade etti.
Filistin basınında yer alan haberlerde, Aysal ve Ayser’in babalarının sabah saatlerinde ikizlerin doğum belgelerini almak için yanlarından ayrıldığı ve geri döndüğünde ikizler ile eşinin İsrail bombardımanında öldüklerini öğrendiği aktarıldı.
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