Gazze'de ateşkes anlaşmasıyla ilgili neler biliniyor?

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki çatışmaları durduracağını, Filistinli sivillere hayati insani yardımı sağlayacağını ve 15 aydan uzun süredir tutulan rehineleri aileleriyle yeniden bir araya getireceğini söyledi. Biden, ateşkes planının kesin hatlarını Mayıs 2024'te paylaştığını ve ardından BM Güvenlik Konseyi tarafından oybirliğiyle kabul edildiğini hatırlattı.

ABD Başkanı, üç aşamalı planın kalıcı ateşkesi sağlaması için İsrail ile Hamas'ın ikinci aşamada gerekli düzenlemeleri müzakere edeceğini söyledi. Biden, müzakerelerin 6 haftadan uzun sürmesi halinde ateşkesin devam edeceğini belirtti ve ateşkesin müzakereler sürdüğü müddetçe devam edeceğini vurguladı.

Açıklama öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ocak ayında göreve başlayacak seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump "rehine anlaşması sağlandı" mesajını verdi. AYNI BİNA İÇİNDE MÜZAKERE YÜRÜTÜLDÜ

Taraflar son süreçte ilk kez aynı odada olmasa bile, aynı bina içinde müzakere yürüttü.

İsrail ve Hamas temsilcileri, Paris, Kahire ve Doha'da üçüncü taraflar aracılığıyla müzakere yürütüyordu. Müzakerelerde ABD, Katar ve Mısırlı diplomatlar arabuluculuk yapıyor.

Anlaşmayla ilgili bazı konu başlıkları hala net değil. Ateşkes, şartlar yerine getirilinceye kadar savaşı durduracak. Ancak bunun savaşın tamamen sona erdiği anlamına gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

İsrail'in savaştaki temel amaçlarından biri Hamas'ın askeri ve idari kabiliyetlerini yok etmekti. İsrail Hamas'a ciddi zarar vermiş olsa da Hamas'ın hala faaliyet gösterme ve yeniden toparlanma kapasitesi var.

Hangi rehinelerin hayatta ya da ölü olduğu ya da Hamas'ın kendilerinden haber alınamayan rehinelerin nerede olduğunu bilip bilmediği de belirsiz. Hamas ise İsrail'in serbest bırakmayacağını söylediği bazı mahkumların serbest bırakılmasını talep ediyor. Bunlar arasında 7 Ekim saldırılarına karışmış olanların da bulunduğu sanılıyor.

İsrail'in tampon bölgeden belirli bir tarihe kadar çekilmeyi kabul edip etmeyeceği ya da buradaki varlığının açık uçlu olup olmayacağı da bilinmiyor. Herhangi bir savaşta anlaşmaya varılan ateşkes kırılgan olabilir. Hamas ve İsrail arasında daha önce yapılan bazı ateşkesler de çatışmalarla sarsıldı ve rafa kalktı.

Yapılan son ateşkesin zaman çizelgesi ve karmaşıklığı da yaşanacak küçük bir olayın bile barış için büyük bir tehdit oluşturabileceği anlamına geliyor. Anlaşmanın son hali henüz paylaşılmadı. Ancak bu ateşkesin üç aşamada gerçekleşmesi bekleniyor.