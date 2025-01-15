Gazze'de ateşkes imzalandı mı? Trump açıkladı: İsrail-Gazze arasında barış mı olacak? İsrail Gazze'den çekilecek mi?

Yayınlanma: 15.01.2025 - 22:19

Güncelleme: 15.01.2025 - 22:19

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Peki, Gazze'de ateşkes imzalandı mı? İsrail-Gazze arasında barış mı olacak? İsrail Gazze'den çekilecek mi?

GAZZE'DE ATEŞKES İMZALANDI MI?

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Donald Trump, açıklamasında, "Ortadoğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler" ifadesini kullandı.

Trump, aynı hesabından daha sonra yaptığı yeni açıklamada, söz konusu ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini kazanmasına bağladı.

"Bu epik ateşkes anlaşması, yalnızca kasım ayında kazandığımız tarihi zaferin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi." yorumunu yapan Trump, kendi yönetiminin "barış arayışında" olduğunu ve bunu, tüm dünyaya göstereceklerini belirtti.

İbrahim Anlaşmalarını daha da genişleteceklerini kaydeden Trump, "Bu, Amerika ve hatta dünya için gerçekleşecek harika şeylerin sadece başlangıcı." değerlendirmesini yaptı.

Ateşkeste kendisinin payının "büyük" olduğunu savunan Trump, "Daha Beyaz Saray'a gelmeden bu kadar çok şey başardık. Beyaz Saray'a geri döndüğümde olabilecek harika şeyleri bir hayal edin." ifadelerine yer verdi.

İSRAİL GAZZE'DEN ÇEKİLECEK Mİ?

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin yarın sabah Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak için toplanacağı bildirildi. İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail daraltılmış güvenlik kabinesinin yarın sabah yerel saatle 11'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak üzere toplanacağı bildirildi.

Güvenlik kabinesi toplantısının ardından ateşkes ve esir takası anlaşmasının hükümet onayına sunulacağı belirtildi.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

İsrailli Sözcü Dostri, X sosyal medya hesabından, İsrail askerlerinin Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği yönündeki iddialara ilişkin bir paylaşım yaptı.

İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndan çekileceğine dair haberlerin doğru olmadığını belirten Dostri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koridordaki İsrail kontrolünden vazgeçmediğini iddia etti.