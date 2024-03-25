Gazze'de ateşkes tasarısı BM'den geçti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi. ABD ilk kez veto etmedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 19:54
Gazze'de ateşkes tasarısı BM'den geçti
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Birleşmiş Milletler(BM) Güvenlik Konseyi,Gazze'deki ateşkesi görüşeceği oturumuna, Moskova saldırısı nedeniyle saygı duruşunda bulunarak başladı.Ardından, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes için yeni bir karar tasarısı oylamaya sunuldu. 

Ramazan'da "kalıcı" bir ateşkese yol açacak "acil ateşkes" talep eden karar, diğer 14 Güvenlik Konseyi üyesinin tamamının evet oyu vermesiyle kabul edildi. Karar daha önceki dört başarısızlığın ardından konsey tarafından kabul edilen ilk ateşkes kararı oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netahyanu, ABD'nin Gazze'de acil ateşkes öngören BM kararını veto etmemesi halinde, heyetinin Washington ziyaretini iptal etmekle tehdit etmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netahyanu, kararın ardından Washington ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.

NETANYAHU'DAN İLK TEPKİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek
şekilde acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının kabul edilmesi üzerine Netanyahu'dan ilk tepki geldi. ABD'nin oylamada çekimser kalması üzerine Netanyahu "ABD'nin kararı veto etmemesi önceki pozisyonundan açık bir geri çekilmedir" açıklaması yaptı. 

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