Gazze'yi 'işgal' çağrısında bulundu: Suriye'deki olayları örnek gösterdi

Yayınlanma: 10.12.2024 - 11:27

Güncelleme: 10.12.2024 - 11:27

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in, Gazze'yi tamamen işgal etmesi çağrısında bulundu.

Smotrich, “Bu bölgeyi işgal etmenin zamanı geldi. Bu kelimeden bu kadar korktuğumuz yeter. Gazze'nin sivil kontrolünü Hamas'tan almamız ve böylece onu hala besleyen oksijen kaynağından koparmamız gerekiyor” dedi.

Smotrich, liderlerin “güçlerini ve halk üzerindeki kontrollerini kaybettiklerini anladıklarında nasıl kaçtıklarına” bir örnek olarak Suriye'de gelişen olaylarak dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Bu, Gazze'de de yapılabilir. Bize çok yakın. Orada zaten büyük bir başarı elde ettik ve bir adım daha atarak gerçek ve net bir sonuç elde etmeliyiz: zafer.”

Smotrich, daha önce de Batı Şeria'nın ilhak edilmesi çağrısında bulunmuş ve bazı kurumlara 2025'te bu hamleyi yapmaya hazırlanmaları talimatı verdiğini söylemişti.