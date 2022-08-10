Geçmişten günümüze, FBI tarafından soruşturulan ABD başkanları

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:15

Mar-A-Lago malikanesine düzenlenen baskın sonrası Trump, Florida’daki Mar-A-Lago malikanesine yapılan “habersiz baskını”, “adalet sisteminin silah olarak kullanılması” ve “savcılık yetkisinin kötüye kullanılması” olarak nitelemiş ve “daha önce bir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmediğini” söylemişti.

Trump, FBI tarafından evine baskın düzenlenen ilk eski ABD Başkanı olsa da ülkeye başkanlık eden bazı isimler görevdeyken FBI soruşturmalarıyla karşı karşıya kaldı.

FBI soruşturmaları ile karşılaşan ABD başkanları şu şekilde:

RİCHARD NİXON

37. ABD Başkanı Richard Nixon, 8 Ağustos 1974’te, Watergate skandalı sonrası görevden alınmamak için istifa etti.

ABD tarihindeki en büyük siyasi skandallardan biri olarak anılan Watergate, 17 Haziran 1972’de, 5 kişinin Washington DC’deki Watergate kompleksinde bulunan Demokratik Ulusal Komite ofislerine zorla girmeye çalıştığının fark edilmesiyle patlak verdi.

Nixon’ın basın sekreteri Ron Ziegler, olayı “üçüncü sınıf bir hırsızlık girişimi” olarak niteledi.

Washington Post, Ağustos 1972’de Nixon’ın seçim kampanyası için ayrılan 25 bin dolarlık fonun hırsızlardan birinin banka hesabına aktarıldığını bildirdi.

10 Ekim 1972’de FBI, Nixon’ın yardımcıları ve hırsızlar arasında bağlantılar bulunduğunu ortaya çıkardı.

8 Ocak 1973’te Nixon aleyhine Watergate davası açıldı ve 9 Mayıs 1974’te Nixon’ın görevden alınmasına ilişkin işlemler Meclis Yargı Komitesinde başladı.

Görevden alınma riski ile karşı karşıya olan Nixon, görevinden istifa eden tek ABD Başkanı oldu.

RONALD REGAN

1981-1989 yıllarında ABD’nin 40. Başkanı olarak görev yapan Ronald Regan, Hizbullah tarafından Lübnan’da esir tutulan Amerikalıların serbest bırakılması karşılığında İran’a gizli silah satışını ortaya koyan İran-Kontra skandalı nedeniyle FBI soruşturması ile karşı karşıya kaldı.

İran’a silah satışları, 1979'da iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren Tahran’daki ABD Büyükelçiliğinin işgali ve ardından 52 çalışanın rehin alındığı bir dönemde büyük tepki ile karşılandı.

Soruşturma kapsamında, Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi Albay Oliver North da dahil olmak üzere çok sayıda Beyaz Saray yetkilisi suçlu bulundu. Regan’ın satışa dahil olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunamadı.

BİLL CLİNTON

1993-2001 yıllarında ABD’nin 42. Başkanı olarak görev yapan Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton, 1993’te Arkansas eyaletindeki gayrimenkul yatırımlarına ilişkin Whitewater emlak skandalı kapsamında FBI soruşturması ile karşı karşıya kaldı.

Clinton, Arkansas Valisi olarak görev yaptığı dönemde yerel bir bankaya, James ve Susan McDougal ile ortak kurdukları şirkete, yasa dışı yollardan kredi sağlaması için baskı yapmakla suçlandı.

Clinton, Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile ilişkisinin ve devlet görevlisi Paula Jones’a yönelik cinsel taciz suçlamalarının ardından, Temsilciler Meclisinin kararı ile azledildi.

1999’da Senato’da yapılan oylama ile söz konusu suçlardan aklanarak görevine devam etti.

GEORGE W. BUSH

2001-2009 yıllarında 43. ABD Başkanı olarak görev yapan George W. Bush hakkında, CIA ajanı Valerie Plame’nin kimliğini gazeteci Robert Nova’ya deşifre ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı.

Bush’un Irak politikasını eleştiren eski büyükelçi Josep Wilson’a misilleme olarak, eşi Valerie Plame’nin ismini basına sızdırdığı ileri sürüldü.

Başta eski Başkan Bush olmak üzere yönetimden çok sayıda yetkili 22 ay süren soruşturmayla karşı karşıya kaldı, ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin yardımcısı Lewis Libby, federal ajanlara yalan söylemekten suçlu bulundu.