Getir'e Avrupa'dan bir kötü haber daha
Amsterdam'da gürültü ve görüntü kirliliği gerekçesiyle Getir ve benzeri kurye sistemlerinin depolama merkezi açmasına 1 yıl süreyle yasak getirilmişti. Rotterdam'dan da yasak kararı geldi.
Türkiye'de kuryeler maaşlarına düşük zammı kabul etmeyip kontak kapatırken Avrupa'dan dan bir yasak haberi geldi.
Hollanda'nın Amsterdam şehrinde gürültü ve görüntü gerekçesiyle aralarında Getir'in de bulunduğu hızlı kuryelerin depolama merkezi açmasına 1 yıl arayla yasak gelmişti.
Dün gece ise Hollanda'nın Rotterdam kentinde de benzer bir karar alındı.
YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ
Rotterdam Şehir Konseyi’nden Roos Vermeij, “Herkes onları şimdiden biliyor. Filmle kapalı mağazalar, caddelerde trafik, umarsızca motosiklet kullanma ve bekleyen şoförlerin gürültüsü…” dedi.
Vermeij, “Hızlı sipariş ile ilgili bir sıkıntı yok fakat bunun yapılması çok rahatsız edici” dedi.
Getir yetkilileri de “Sadece Hollanda’da 1500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Biz lokasyonlarımızı dikkatlice seçip tamamen elektrikli araçlarla gürültü yapmadan siparişleri gönderiyoruz” denildi.
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