Hindistan'dan dijital para çıkarma ve kripto para gelirine yüksek vergi getirme planı

02 Şubat 2022 Çarşamba, 22:26





Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman bu yıl, ülkenin para birimi olan rupinin dijital versiyonunu çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Sitharaman, Hindistan hükümetinin bütçesini açıkladığı konuşmasında dijital varlıklardan yüzde 30 gelir vergisi alınacağını da ekledi.

Böylece kripto para birimi ve NFT ticaretinden elde edilen kârlar, ülkenin en yüksek gelir vergisi diliminde vergilendirilecek.

Hindistan'ın komşusu Çin de dijital yuan denemelerine başlamıştı.

Sithamaran "Merkez Bankası'nın dijital para birimi dijital ekonomide büyük bir itici güç olacak" dedi ve ekledi:

"Bu aynı zamanda para birimi yönetimimizi daha verimli ve ucuz bir hale getirecek."

Bakan Sitharaman, kripto para birimleriyle yapılan işlemlerin sıklığı ve büyüklüğündeki artışın, özel bir vergilendirme uygulamasını kaçınılmaz kıldığını belirtti.

Açıklanan plana göre dijital varlıkların hediye edilmesi de vergilendirilecek.

Federal hükümetin bütçesinde öne çıkan diğer konular ise altyapı yatırımları ve zor durumda olan küçük işletmelere yönelik kredi garantileriydi.

Asya'nın üçüncü büyük ekonomisi pandemi sürecinde büyük istihdam kayıpları ve yüksek enflasyonla karşılaştı.

NAKİTTEN DİJİTALE GEÇİŞ

Hindistan'ın dijital rupi planı, ülkenin nakit paradan uzaklaşma planının bir parçası olarak görülüyor.

Başbakan Narendra Modi 2016 yılında, 500 ve 1.000 rupilik banknotları geçersiz kılmış, bunu da yürürlüğe girmeden dört saat önce duyurmuştu.

Dijital yuan testlerine devam eden Çin ise Hindistan'ın aksine ülkedeki kripto para birimi madenciliği ve ticaretini yasakladı.

İngiltere'de de Merkez Bankası ve Hazine bir dijital para birimi üzerine çalışmalar yürütüyor.

Hindistan'ın dijital rupi planı, kripto para kullanıcıları arasında olumlu karşılandı.

BBC'ye konuşan Hint kripto para borsası CoinDCX'in kurucularından Sumit Gupta, bu adımın dijital varlıklara meşruiyet sağlayacağını belirtti.

Gupta öte yandan yüzde 30'luk gelir vergisini yüksek bulduğunu da söyledi:

"Yüzde 30'luk vergi loto, kumar ve oyun gelirleri gibi spekülatif aktivitelere uygulanan oranla aynı. Bu oran dijital varlıkların yayılımını yavaşlatabilir."