Geyikten beklenmedik ziyaret: İlkokulu bastı
ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Cedar Grove İlköğretim Okulu'na bir geyik girdi. Camı kırarak okula giren geyik, aynı şekilde binadan çıktı.
ABD'nin New Jersey eyaletinde yer alan bir okula geyik girdi. Şükran Günü nedeniyle birkaç günlüğüne kapalı olan okula camı kırarak geyiğin binadan çıkarılma anları, kamuoyuyla paylaşıldı.
CBS News'te yer alan habere göre, Philadelphia'nın yaklaşık 96 kilometre doğusunda bulunan Toms Nehri'ndeki Cedar Grove İlköğretim Okulu yakınlarında köpeğini gezdiren bir adam, pencereyi kıran geyiğin binaya girmeye çalıştığını gördü. Yerel sakin, polisi arayarak durumu haber verdi.
Polis, geyiği okuldan çıkarmak için köpek kapanı kullanmaya çalıştı ancak 'Rudolp' lakaplı hayvan binaya girdiği yolla dışarıya çıktı. Polislerin vücut kamerasından elde edilen görüntülerde, geyiğin bir sınıfa girdiği ve rafların üzerinden atlayarak cama ulaştığı kaydedildi. Yetkililer, hayvanın yara almadığını bildirdi.
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