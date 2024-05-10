Bilim insanları açıkladı... Dünya'nın içinde gizlenmiş bir gezegen mi var?

Bilim insanları, Dünya'nın çekirdeğine yakın bölgede, eski bir gezegenin kalıntılarını keşfetti. Bu bulgular, gezegenimizin oluşumu ve evrimine dair anlayışımızı köklü bir şekilde değiştirecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 12:38
Bilim insanları açıkladı... Dünya'nın içinde gizlenmiş bir gezegen mi var?
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Bilim insanları, Dünya'nın yüzeyinin altında, gezegenin çekirdeğine kadar uzanan devasa okyanuslar ve gizli su yolları olduğunu uzun zamandır biliyorlar. Ancak son araştırmalar, bu bilinenlerden çok daha şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.

Caltech'ten araştırmacılar, Dünya'nın çekirdeğine yakın, eski bir gezegenin kalıntıları olduğuna inanılan büyüleyici bulgular buldu. Bu bulgular, 1980'lerde keşfedilen ve bilim camiasını o zamandan beri büyüleyen iki dev yapı üzerinde yoğunlaşıyor.

THEIA'NIN KALINTILARI

Afrika ve Pasifik Okyanusu'nun altında yer alan bu yapılar, yüksek demir içerikleri nedeniyle sismik dalgaların içlerinden yavaş geçişine sebep oluyor ve bu özellikleri onları "büyük düşük hızlı iller" (LLVP) olarak adlandırılmasına yol açıyor.  Bu LLVP'ler, Ay'ın yaklaşık iki katı büyüklüğündeler.

2023 yılı sonunda Nature dergisinde yayınlanan bir çalışma, bu LLVP'lerin aslında milyarlarca yıl önce Dünya ile çarpışan ve Ay'ın oluşumuna neden olan Theia adlı bir gezegenin kalıntıları olduğunu iddia ediyor.

Araştırmacılar, "Dünya'nın iç kısmının sismik görüntüleri, en alt mantoda büyük düşük hız illeri olarak bilinen iki kıta büyüklüğünde anomaliyi ortaya çıkardı," diye belirtiyorlar ve ekliyorlar: "Burada LLVP'lerin, Ay'ı oluşturan dev çarpışmadan sonra proto-Dünya'nın mantosunda korunan Theia manto malzemesinin gömülü kalıntılarını temsil edebileceğini gösteriyoruz."

Bu çalışma, Theia gezegeninin bir kısmının Dünya'nın katı alt mantosuna entegre olduğunu ve mevcut yapıları oluşturduğunu kanıtlar nitelikte.

Araştırma, bize Dünya'nın geçmişi hakkında yeni bilgiler sunarak, gezegenimizin oluşumu ve evrimi hakkındaki mevcut anlayışımızı derinden etkileyebilir.


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