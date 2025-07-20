Gıda devinden radikal karar: 10 yıllık birliktelik bitiyor mu?

Enflasyon etkisiyle artan maliyetler, tüketicilerin işlenmiş gıdalardan uzaklaşması ve sektördeki yoğun rekabet, Kraft Heinz’ı stratejik bir yol ayrımına getirdi. Şirketin, bazı ikonik markalarını kapsayan ürün grubunu yeni bir şirket çatısı altında yeniden yapılandırmayı değerlendirdiği öğrenildi.

20 MİLYAR DOLARLIK YENİ YAPI GÜNDEMDE

Reuters'ın ulaştığı kaynaklara göre, ayrılması planlanan bu yeni yapı, Kraft markalı çok sayıda temel tüketim ürününü içerecek ve yaklaşık 20 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olabilir.

Bu hamle, şirketin hissedarlarına daha fazla değer yaratma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

KRAFT HEİNZ'İN GELECEĞİ

2015 yılında Warren Buffett liderliğindeki Berkshire Hathaway ve Brezilyalı yatırım devi 3G Capital’in öncülüğünde gerçekleşen birleşme, o dönem gıda sektöründe tarihi bir birleşme olarak anılmıştı.

Bugün Kraft Heinz bünyesinde Heinz ketçap, Philadelphia krem peynir, Oscar Mayer, Planters, Jell-O ve Velveeta gibi küresel ölçekte bilinirliği yüksek 200'den fazla marka bulunuyor.

KARAR HENÜZ NETLEŞMEDİ

Şirket yönetimi şu aşamada resmi bir karar almadığını belirtirken, farklı bölünme senaryoları masada değerlendirilmeye devam ediyor. Nihai kararın ne zaman açıklanacağı ise belirsizliğini koruyor.

Sektör uzmanları ise Kraft Heinz’ın bu potansiyel adımının, diğer büyük gıda şirketleri için de yeniden yapılanma dalgasının habercisi olabileceğine dikkat çekiyor.