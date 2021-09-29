Girit’teki depremin bilançosu belli oldu
Yunanistan’ın Girit Adası’nda pazartesi gerçekleşen ve bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açan deprem, ardında 350'nin üzerinde hasarlı bina bıraktı.
Artçı sarsıntıların devam ettiği Ada'da 300’e yakın depremzede, geceyi Yunan Silahlı Kuvvetlerinin kurduğu çadırlarda geçirdi.
Yunan televizyon kanalı MEGA’ya konuşan Atina Jeodinamik Enstitüsü Başkanı Akis Çelendis, Girit’te en çok hasarın görüldüğü Arkalohori köyünün 15 santimetre çöktüğünü ifade etti.
350 BİNA KULLANILMAZ DURUMDA
Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Yorgos Karayannis, 60 mühendisten oluşan ekibin bölgede yaptığı denetimlerde, 350’nin üzerinde binanın ve 9 okulun kullanılamaz durumda bulunduğunun tespit edildiğini kaydetti.
Hükümet, açıkladığı destek programı çerçevesinde depremzedelere vergi muafiyeti, kamu borçlarının ertelenmesi, kira yardımı ve konut ödeneği gibi desteklerin sağlanacağını duyurdu.
Depremde, Arkalohori köyünde bulunan Profitis İlias Kilisesi'nin bakım çalışmalarında görevli 62 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmişti.
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