Girit'teki depreme uzman yorumu: "O kadar tehlikeli ki... Bize yakın en tehlikeli yer"

27 Eylül 2021 Pazartesi, 14:20

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Archanes kenti bu sabah 6,0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFP'nin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre; deprem nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi. Depremin ardından Girit'te bir de 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi.

Komşuyu sarsan depremin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk televizyonunun canlı yayınına katılıp değerlendirmelerde bulundu. Bu sabahki sarsıntının beklenen depremlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Ersoy, depremin büyüklüğünün Girit bölgesi için "normal" olduğunu anlattı.

"Bu bölgede çok yıkıcı büyük depremleri, 8'in üzerinde 9'a varan depremleri görebiliyoruz. Bu büyüklükteki depremler Türkiye'de olmaz, sadece burada olur. Afrika kıtası ve Rodos ve Girit'in altına doğru dalıyor. Rodos'un önünde 4 bin 500 metrelik bir çukur var. Tesadüf değil. İki kıtanın birbirine yaklaştığı bir yer" değerlendirmesini yapan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu bölge o kadar tehlikeli ki... Bize yakın, en tehlikeli yer" ifadelerini kullandı.

Girit Adası'nın çevresinin çok daha şiddetli depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Ersoy, "Kırsal kesime geçildiğinde bazı hasarlar olabilir. Artçı depremlere dikkat etmek gerekiyor. Bu tür depremlerden sonra en az bir saat dışarda olmakta fayda var" dedi.