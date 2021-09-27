Girit'teki depreme uzman yorumu: "O kadar tehlikeli ki... Bize yakın en tehlikeli yer"
Yunanistan'ın Girit Adası bu sabah 6,0 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremde 1 kişi yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bölge o kadar tehlikeli ki... Bize yakın en tehlikeli yer" açıklamasında bulundu.
Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Archanes kenti bu sabah 6,0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFP'nin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre; deprem nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi. Depremin ardından Girit'te bir de 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi.
Komşuyu sarsan depremin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk televizyonunun canlı yayınına katılıp değerlendirmelerde bulundu. Bu sabahki sarsıntının beklenen depremlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Ersoy, depremin büyüklüğünün Girit bölgesi için "normal" olduğunu anlattı.
"Bu bölgede çok yıkıcı büyük depremleri, 8'in üzerinde 9'a varan depremleri görebiliyoruz. Bu büyüklükteki depremler Türkiye'de olmaz, sadece burada olur. Afrika kıtası ve Rodos ve Girit'in altına doğru dalıyor. Rodos'un önünde 4 bin 500 metrelik bir çukur var. Tesadüf değil. İki kıtanın birbirine yaklaştığı bir yer" değerlendirmesini yapan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu bölge o kadar tehlikeli ki... Bize yakın, en tehlikeli yer" ifadelerini kullandı.
Girit Adası'nın çevresinin çok daha şiddetli depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Ersoy, "Kırsal kesime geçildiğinde bazı hasarlar olabilir. Artçı depremlere dikkat etmek gerekiyor. Bu tür depremlerden sonra en az bir saat dışarda olmakta fayda var" dedi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Ali Babacan'dan 'ilk istifa' açıklaması
- Süleyman Soylu’nun telefonlarını dinleyen cemaat
- 10 görevli rektörün üniversitesine 204 öğrenci yerleşti
- HDP ittifak kararını açıkladı
- Kitabı için 1 milyona yakın para harcanmıştı
- Cumhuriyet, TEM ifadelerine ulaştı!
- Girit Adası'nda şiddetli deprem!
- Murat Ongun paylaştı: Geliyor
- Biden neyi ifade etti bilemem
- Öğretmen maaş farkı dokuz kata çıkıyor