GKRY'den ABD'ye çağrı: Silah ambargosunu tamamen kaldırın

12 Haziran 2022 Pazar, 14:43

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Charalambos Petridis, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Charalambos Petridis, ABD tarafından Rum yönetimine uygulanan silah ambargosunun tamamen kaldırması için gereken "kriterleri ve koşulları karşıladıklarını" öne sürdü.

Petridis, silah ambargosunun kalkması halinde "ABD'den savunma teçhizatı tedarik edeceklerini ve dolayısıyla bunun Ulusal Muhafızların operasyonel yeteneklerini geliştirmesine izin vereceğini" söyledi.

'TÜRKİYE BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRIYOR'

Charalambos Petridis, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de "istikrarsızlığa neden olan bir ülke" olduğunu ileri sürdü.

Petridis, "Türkiye, revizyonist politikasıyla tüm Doğu Akdeniz bölgesinin istikrarsızlaşmasına neden olmakta ve dünya Ukrayna-Rusya savaşı gibi zor zamanlardan geçerken bu süreçten yararlanmaya çalışmaktadır" dedi.

Petridis ayrıca, Kıbrıs meselesine değinerek, "Türkiye, Kıbrıs sorununu çözmek için Rum tarafının her türlü çabalarını baltalamaya çalışıyor" diye konuştu.

'TATBİKAT HİÇBİR ÜLKEYE YÖNELİK DEĞİL'

Charalambos Petridis, geçtiğimiz günlerde İsrail ile GKRY arasında düzenlenen Agapinor-2022 tatbikatının hiçbir ülkeye yönelik olmadığını, ikili ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi için icra edildiğini ifade etti.

Petridis, "Agapinor tatbikatı, İsrail ile olan ikili işbirliğimizin bir parçası ve Ulusal Muhafız yöneticilerine yerleşim bölgelerindeki çatışmalar da dahil olmak üzere operasyonları yürütme konusunda değerli deneyimler sundu" dedi.

Petridis, Rum yönetiminin, NATO kapsamında Barış İçin Ortaklık programına katılımı ya da NATO'ya doğrudan üyelik talebi konularının "uygun zamanda ve uluslararası koşullar oluştuğunda tartışılabileceğini" sözlerine ekledi.