GKRY'den 'Aliyev-Tatar görüşmesi' açıklaması: Hayal kırıklığına uğradık

11 Ağustos 2022 Perşembe, 13:59

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katılmak üzere geldikleri Konya'da görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Azerbaycan'ı Avrupa Birliği'yle ilişkiler üzerinden hedef almaya çalışan Rum yönetimi açıklamasında, Bakü yönetiminin bu davranışıyla kurumsal ilişki kurmaya çalıştığı AB'nin kurumsal çerçevesini görmezden geldiğini iddia etti.

Açıklamada, "(GKRY) Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Kıbrıs Rum tarafının, bu gelişmeyle ilgili duyduğu hayal kırıklığı ve memnuniyetsizliği iletmek için çeşitli düzeylerde girişimlerde bulunma talimatı vermiştir" ifadeleri yer aldı.

KONYA BULUŞMASI

Ersin Tatar ile İlham Aliyev 9 Ağustos'ta Konya'da bir araya gelmişti.

Tatar görüşmede, Aliyev'e Kıbrıs konusunda bilgi vererek, Türkiye ile uyum içinde bir politika yürüttüklerini söylemişti.

Tatar, görüşmenin son derece samimi bir ortamda geçtiğini kaydederek, iki ülke arasındaki karşılıklı münasebetlerin gelişmesi için değerlendirmelerde bulunulduğunu da vurgulamıştı.