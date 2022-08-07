GKRY'den BM'ye 'Mağusa' tepkisi, 'Kınama yetmiyor, geri istiyoruz'

07 Ağustos 2022 Pazar, 15:25

Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulidis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından düzenlenen Gazimağusa anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli koşulları yaratma çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Güney Kıbrıs Yönetimi gazetesi Sigmalive'ın haberine göre, Kasulidis, “(KKTC) Kınama, yaptırım ve kısıtlayıcı tedbirler bize yetmiyor. İşgal altındaki Mağusa'yı geri istiyoruz, diğer tüm kasaba ve köylerimiz gibi...” dedi.

Türkiye'nin kapalı Maraş bölgesinde yasa dışı eylemler gerçekleştirdiğini iddia eden Kasoulidis, “Diyalogdan başka yol yok. Kıbrıs sorunu, BM'nin parametrelerine göre çözülmelidir” ifadesinde bulundu.