GKRY'den BM'ye 'Mağusa' tepkisi, 'Kınama yetmiyor, geri istiyoruz'

GKRY Dışişleri Bakanı Gazimağusa'yı anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, müzakerelerin yeniden başlaması için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 15:25
GKRY'den BM'ye 'Mağusa' tepkisi, 'Kınama yetmiyor, geri istiyoruz'
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Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulidis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından düzenlenen Gazimağusa anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli koşulları yaratma çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Güney Kıbrıs Yönetimi gazetesi Sigmalive'ın haberine göre, Kasulidis, “(KKTC) Kınama, yaptırım ve kısıtlayıcı tedbirler bize yetmiyor. İşgal altındaki Mağusa'yı geri istiyoruz, diğer tüm kasaba ve köylerimiz gibi...” dedi.

Türkiye'nin kapalı Maraş bölgesinde yasa dışı eylemler gerçekleştirdiğini iddia eden Kasoulidis, “Diyalogdan başka yol yok. Kıbrıs sorunu, BM'nin parametrelerine göre çözülmelidir” ifadesinde bulundu.


Güney Kıbrıs Rum Kesimi dışişleri Bakan

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