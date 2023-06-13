Göç yolları binlerce kişiye mezar oldu: Yüzde 84'ünün kimliği belirlenemedi
Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) yayımladığı rapora göre, geçtiğimiz yıl Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki göç yollarında yaklaşık 3 bin 800 kişinin hayatını kaybettiği ve denizde hayatını kaybedenlerin yüzde 84'ünün kimliğinin belirlenemediği belirtildi.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), göçmen ölümlerine dair rapor yayınladı. IOM tarafından yayınlanan raporda, geçtiğimiz yıl Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki göç yollarında 3 bin 789 kişinin hayatını kaybettiği ve can kayıplarının 2017'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.
Raporda, can kayıplarının 2021'e göre yüzde 11 arttığı ifade edilerek, 2017'de kayıtlara geçen 4 bin 255 can kaybından bu yana en yüksek ölüm oranı olduğu belirtildi. Raporda, göç yollarına olan kısıtlı erişim nedeniyle can kayıplarının çok daha yüksek olduğunun tahmin edildiği aktarıldı.
'YÜZDE 84'ÜNÜN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ'
Geçen yıl bölgedeki kara yollarında en yüksek can kaybının iç savaşın devam ettiği Yemen'de kaydedildiği ifade edilen raporda, göçmenlere yönelik şiddetin arttığına dikkat çekildi. Lübnan'dan Yunanistan ve İtalya'ya giden teknelerde meydana gelen ölümcül olaylarda artış kaydedildiğine dikkat çekilen raporda, "Denizde hayatını kaybedenlerin yüzde 84'ünün kimliği belirlenemedi ve bu da çaresiz aileleri cevap arayışına sürüklüyor" denildi.
'ENDİŞE VERİCİ'
IOM Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Othman Belbeisi yaptığı açıklamada, "ODKA bölgesi içinde ve bölgesinden göç yollarındaki bu endişe verici ölü sayısı, göçmenlerin güvenliğini ve korunmasını artırmak için acil ilgi ve ortak çaba gerektiriyor" dedi.
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