Gölün dibinde antik bir kent bulundu
Çinli araştırmacılar tarafından bir gölün altında "Aslan Şehir" ya da "Shi Cheng" olarak bilinen bir su altı antik kenti keşfedildi.
Çin'de insan yapımı bir gölün altında, araştırmacılar tarafından "Çin'in Atlantis'i" olarak adlandırılan unutulmuş bir antik kent keşfedildi.
"Aslan Şehir" ya da "Shi Cheng" olarak bilinen su altı şehri, Çin'in doğusundaki Qiandao Gölü'nün 40 metre derinliğinde keşfedildi.
2001 yılında yetkililerin, kentin yıllar boyunca su altında mükemmel bir şekilde korunduğunu keşfettiği ve 2017 yılında turistler için bir dalış alanı olarak açtıkları belirtiliyor.
Shi Cheng, 20. yüzyılın ortalarına kadar hala bir kent olarak işlev görmesine rağmen, hala tam olarak haritalanmamıştır. Şimdi araştırmacı dalgıçların, bölgede yavaş yavaş her bir bina, yapı, kemer, yol ve ev üzerinde çalışarak sonunda kentin nasıl göründüğüne dair tam bir resim ortaya koymaya çalıştıkları kaydedildi.
Shi Cheng'in, Doğu Han Hanedanlığı döneminde MS 25 ile MS 200 yılları arasında inşa edildiği tahmin ediliyor.
Bir zamanlar siyasi ve ekonomik bir merkez olan Zhejiang'da, bölgesel güç merkezi de şehirde yer alıyordu.
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