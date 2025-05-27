Görgü tanıkları, Liverpool zafer kutlamalarında yaşanan dehşet anlarını anlattı

Merseyside Polisi, olayla bağlantılı olarak yerel halktan 53 yaşındaki bir İngiliz vatandaşının tutuklandığını doğruladı.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, polisin olayı 'terör saldırısı olarak değerlendirmediği' açıklandı.

Olay, kutlamanın bitiş noktasına yaklaşık 1 buçuk kilometre mesafedeki Water Street üzerinde, zafer otobüsünün kalabalığı geçmesinden sadece 20 dakika sonra meydana geldi.

Görgü tanıkları, bir aracın kalabalığa hızla daldığını ve kutlamalara katılanların arasında korku dolu anlar yaşandığını anlattı.

Olayda, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 47 kişinin yaralandığı bildirildi. Hepsi hastanelerde tedavi altına alındı.

"PENCEREYİ KIRMAYA ÇALIŞTILAR"

Eşi ve kızlarıyla birlikte kutlamalara katılan 48 yaşındaki Harry Rashid, yaşadıklarını Liverpool Echo’ya şu sözlerle anlattı:

“Araç sağımızdan geldi, park etmiş bir ambulansın yanından çıktı ve ardından herkesi ezmeye başladı... Kızım çığlık atmaya başladı, yerde insanlar vardı, hepsi masumdu, sadece takımlarının zaferini kutlamak isteyen taraftarlardı.”

Rashid, izleyicilerin cesurca aracın camlarını kırmaya çalıştığını ama aracın kalabalığın arasına dalmaya devam ettiğini belirtti.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Liverpool FC, olay sonrası Merseyside Polisi ile doğrudan iletişimde olduklarını açıkladı.

Kulüp X (eski Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu ciddi olaydan etkilenen herkese dualarımızı gönderiyoruz. Acil servis ve yerel otoritelere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer da konuyla ilgili açıklamasında, “Liverpool’daki görüntüler dehşet verici — yaralanan ya da etkilenen herkesin yanındayız,” dedi.

Starmer, sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle çocuklar, kahramanlarını kutlarken böyle bir dehşeti yaşamamalı. Liverpool zorluklar karşısında bir araya gelme konusunda uzun ve gururlu bir geçmişe sahiptir. Liverpool dimdik duruyor ve tüm ülke Liverpool’un yanında,” dedi.