Görüntüler gündem oldu: Çevrecilere müdahale eden polisler çamura saplandı
Almanya'da "linyit köyü" olarak bilinen Lützerath'ta, 35 bin çevreci eylem gerçekleştirdi. Lützerath köyünde gerçekleşen eyleme müdahale eden bazı polislerin çamura saplanması, sosyal medyada gündem oldu.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde "linyit köyü" olarak bilinen Lützerath'ta polisin bölgeden çıkarmaya çalıştığı, maden sahalarının genişletilmesine karşı 2,5 yıldır mücadele eden çevreci aktivistlere destek vermek için komşu Keyenberg köyünde yaklaşık 35 bin kişi toplandı.
Polisin Lützerath'a girişi engellemesi nedeniyle dün Keyenberg'de toplanan eylemciler, maden sahalarının genişletilmemesi ve mevcut sahaların kapatılması talebiyle gösteri düzenledi.
polisinin protestocuları köyden çıkarmaya çalışırken kalın çamura saplanmaları, sosyal medyada gündem oldu.
Polis daha önce insanları son yağmurlar nedeniyle bölgeyi ziyaret etmemeleri ya da protesto etmemeleri konusunda uyarmış ve kayma riski olduğunu söylemişti
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