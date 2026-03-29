Görüntüler ortaya çıktı: İran'ın saldırısında Pentagon’un 'gözü' imha edildi

İran’ın balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarında, Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’nde konuşlu ABD’ye ait bir erken uyarı ve kontrol uçağının (AWACS) imha edildiği belirtildi.

TWZ'nin aktardığına göre, ortaya çıkan görüntüler, uçağın tamamen kullanılamaz hale geldiğini gösteriyor.

Görüntülerde, Boeing E-3 Sentry tipi bir uçağın, özellikle radar sisteminin bulunduğu kuyruk bölümünden ağır hasar aldığı görülüyor. Uzmanlar, saldırının insansız hava aracı ya da balistik füze ile gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

ABD Hava Kuvvetleri’nin en kritik unsurlarından biri olarak kabul edilen E-3 AWACS uçaklarının maliyetinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

İran saldırılarının yalnızca hava araçlarıyla sınırlı kalmadığı, daha önce Katar’daki yaklaşık 1,1 milyar dolar değerindeki AN/FPS-132 radar sistemi ile yüksek maliyetli AN/TPY-2 radarlarının da hedef alındığı biliniyor.

İmha edilen E-3 uçağının, ABD’nin yeni nesil erken uyarı sistemi olan E-7 Wedgetail ile değiştirilmesinin planlandığı, ancak üretim ve teslimat sürecinin zaman alacağı belirtiliyor.

Saldırılarda ayrıca en az üç adet Boeing KC-135 Stratotanker yakıt ikmal uçağının da imha edildiği öne sürülüyor.

Her biri yaklaşık 53 milyon dolar değerindeki bu uçakların kaybının, ABD’nin bölgedeki hava operasyonlarını zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.

Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ileri sürülürken, aynı üs daha önce de hedef alınmış ve bazı tanker uçaklarda hasar meydana gelmişti.

Uzmanlar, İran’ın Orta Doğu’daki ABD üslerine yönelik saldırılarının, hava savunma sistemlerini ve yakıt ikmal kapasitesini hedef alarak ABD’nin operasyonel kabiliyetini zayıflattığını belirtiyor. Bu durumun, ABD’nin daha uzak üslerden operasyon yürütmek zorunda kalmasına yol açtığı ifade ediliyor.