Son Dakika... AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

28.03.2026 17:32:00
İHA
İHA
Son dakika haberi... Yasak aşk iddiaları ile gündeme gelen AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti. Işıksu, "Mahkeme neticeleninceye kadar; her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yasak aşk iddiaları ile gündeme gelen Işıksu, "Şahsıma yönelik yürütülen sistemli iftira, kumpas ve şantaj sürecine karşı hukuki mücadelem kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

Işıksu istifasının gerekçesini, "Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar; her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum" sözleri ile açıkladı.

"HUKUKİ MÜCADELEM DEVAM EDİYOR"

Mutlu Işıksu'nun açıklaması şu şekilde:

"Şahsıma yönelik yürütülen sistemli iftira, kumpas ve şantaj sürecine karşı hukuki mücadelem kararlılıkla devam etmektedir.

Hiçbir zaman parçası olmadığım bu kirli kurguların, bağımsız mahkemeler huzurunda boşa çıkacağından en ufak bir şüphem yoktur. Mahkeme nezdinde her şeyin açık bir şekilde ortaya çıkacağından, Allah’ın izniyle yüzde yüz eminim.

Bu kumpası kuranları, yayanları ve süreci siyasi bir linç ve operasyon aracına dönüştürenleri Allah’a havale ediyorum.

"ŞİMDİLİK İSTİFA EDİYORUM"

Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar; her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum.

Hakikat elbet tecelli edecektir.

Canımdan aziz bildiğim Adapazarı’mız için gayretle çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğim inşallah."

NE OLMUŞTU?

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelen AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kesin ihraç talebiyle 13 Şubat günü disipline sevk edilmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Işıksu ise iddiaları reddetmişti.

AKP’li Mutlu Işıksu ‘yasak aşk’ iddiaları sonrası disipline sevk edildi Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelen AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti: AKP'li başkandan iddialar hakkında yeni açıklama AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hakkındaki iddialara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Hakkındaki iddiaların planlı bir kumpas olduğunu savunan Işıksu, "Hayatım boyunca Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde oldum" dedi.
Mutlu Işıksu kimdir? AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu kaç yaşında, nereli, evli mi? Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu sosyal medyada gündem oldu. Peki, Mutlu Işıksu kimdir? AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu kaç yaşında, nereli?