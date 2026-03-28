Son Dakika... AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yasak aşk iddiaları ile gündeme gelen Işıksu, "Şahsıma yönelik yürütülen sistemli iftira, kumpas ve şantaj sürecine karşı hukuki mücadelem kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

Işıksu istifasının gerekçesini, "Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar; her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum" sözleri ile açıkladı.

"HUKUKİ MÜCADELEM DEVAM EDİYOR"

Mutlu Işıksu'nun açıklaması şu şekilde:

"Şahsıma yönelik yürütülen sistemli iftira, kumpas ve şantaj sürecine karşı hukuki mücadelem kararlılıkla devam etmektedir.

Hiçbir zaman parçası olmadığım bu kirli kurguların, bağımsız mahkemeler huzurunda boşa çıkacağından en ufak bir şüphem yoktur. Mahkeme nezdinde her şeyin açık bir şekilde ortaya çıkacağından, Allah’ın izniyle yüzde yüz eminim.

Bu kumpası kuranları, yayanları ve süreci siyasi bir linç ve operasyon aracına dönüştürenleri Allah’a havale ediyorum.

"ŞİMDİLİK İSTİFA EDİYORUM"

Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar; her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum.

Hakikat elbet tecelli edecektir.

Canımdan aziz bildiğim Adapazarı’mız için gayretle çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğim inşallah."

— Mutlu Işıksu (@ISIKSUMUTLU) March 28, 2026

NE OLMUŞTU?

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelen AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kesin ihraç talebiyle 13 Şubat günü disipline sevk edilmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Işıksu ise iddiaları reddetmişti.