AKP'li Birinci’den dikkat çeken açıklama: ‘İçeride kimse bu açıklıkla konuşamıyor…’

28.03.2026 21:53:00
Haber Merkezi
AKP’li Mücahit Birinci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada AKP'nin ekonomi ve yargı sürecine dair politikaları eleştiren ifadeler kullandı.

AKP'ye dair eleştirisini 'içeride kimse bu açıklıkla konuşamıyor' sözleriyle yapan Birinci şu ifadeleri kullandı:

"2026'yı sayma...

Belli ki ekonomi düzelemiyor. Dış etkenlerin de müsaade etmediğini kabul ediyorum, ancak netice bu.

2027 Kasım gibi seçim olacağını düşünürsek, hiçbir şey kalmadı, göz açıp kapayana kadar geçecek.

Dost sözüdür bu. Başka taraflara çekilmesin. Belli ki içeride kimse bu açıklıkla konuşamıyor.

Ekonomi ve yargı süreçleri noktasında çok sessiz ama çok büyük bir rahatsızlık görüyorum sokakta. 

Kamuoyu yoklamalarıma yansımayan, yansıtılmayan büyük bir tehlike öngörüyorum mensubu bulunduğum iklim açısından."

İlgili Konular: #AKP #Mücahit Birinci