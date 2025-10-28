Görüş alanında 'uçuşan şekiller' görenler için acil uyarı

Hemen herkesin zaman zaman yaşadığı bir durumdur bu; görüş alanınızda küçük noktalar, kıvrımlı çizgiler veya halka şekilleri belirir ve bazı kişiler, bunların yanı sıra ışık çakmaları (flaşlar) da görebilir.

Bu soluk şekiller, genellikle zararsız bir durum olan 'arka vitreus dekolmanı' (PVD) nedeniyle oluşur. Bu durum, göz içindeki jelin yapısı zamanla değiştiğinde ortaya çıkar. Özellikle düz bir duvara, açık gökyüzüne veya ışığa bakarken daha belirgin hale gelir.

PVD genellikle yaşlı bireylerde görülür, ancak her yaşta meydana gelebilir.

UZMAN YORUMU

MailOnline’a konuşan Dr. Polya, bu kıvrımlı şekillerin göz içindeki vitreus liflerinin birbirine yapışması sonucu oluştuğunu açıkladı:

Bu durum, kolajen liflerinin yoğunlaşmasıyla ilgilidir. Büyük kolajen molekülleri bir araya toplanır ve retinanızda gölgeler oluşturur. Siz de bunu ‘uçuşan görseller’ olarak algılarsınız.

ENDİŞELENMEK GEREKİR Mİ?

Bu, çoğu durumda zararsızdır. Ancak NHS, bazı belirtilerin acilen göz doktoru tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Dikkat edilmesi gereken belirtiler şunlardır:

- Görüş alanınızda ani şekilde uçuşan görseller belirmesi

- Uçuşan görsellerin sayısında ani artış

- Bulanık görme

- Göz ağrısı

- Görüşünüzün bir kısmında karanlık perde veya gölge hissi

- Göz ameliyatı ya da göz travması sonrasında uçuşan cisimler görülmesi

NHS'ye göre, bütün bunlar 'retinal dekolman' belirtisi olabilir. Bu belirtiler, retinanın arka kısmında bir sorun olduğuna, özellikle de retina dekolmanına (retinal ayrılma) işaret edebilir.

RETİNA DEKOLMANI NEDİR?

Retina dekolmanı, gözün arka kısmındaki ışığa duyarlı ince tabaka olan retinanın yerinden ayrılması durumudur.

Bu durum, yaşa bağlı değişiklikler, göz ameliyatları veya travmalar sonucu gelişebilir ve tedavi edilmezse kalıcı görme kaybına yol açabilir.

NHS, uçuşan cisimlerin genellikle endişe verici olmadığını, ancak retina dekolmanının erken teşhis edilmesinin hayati önem taşıdığını hatırlatıyor.