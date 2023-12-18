Görüşmelerini iptal etti: Covid-19 testi pozitif çıktı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ancak çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 14:41
Görüşmelerini iptal etti: Covid-19 testi pozitif çıktı
Abone Ol google-news

Olaf Scholz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, hafif bir seyir beklediğini ve izolasyon önlemleriyle masa başında çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Scholz'un yarın Slovakya Başbakanı Robert Fico ile planlanan görüşmesi dahil bugün ve yarınki yüz yüze görüşmelerinin iptal edildiğini söyledi.

Hebestreit, Şansölye Scholz'un telefon ve video konferans yoluyla resmi görevlerine devam edeceğini ancak yüz yüze görüşmelerin olmayacağını vurguladı.


Almanya Olaf Scholz

İlgili Haberler

Almanya'da Noel Baba kılığında motosikletli yoksulluk protestosu

Almanya'da Noel Baba kılığında motosikletli yoksulluk protestosu
Almanya Bundesliga'da taraftarlardan büyük protesto: Maç durdu!

Almanya Bundesliga'da taraftarlardan büyük protesto: Maç durdu!
Göç yasası değişti, Almanya’ya ilgi arttı

Göç yasası değişti, Almanya’ya ilgi arttı

En Çok Okunan Haberler