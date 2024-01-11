Gözaltına alınmıştı: Eski bakan açlık grevine başladı

Yayınlanma: 11.01.2024 - 12:24

Güncelleme: 11.01.2024 - 12:24

Genel seçimlerin ardından sağ popülist Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) 8 yıllık iktidarının sona erdiği Polonya'da, başkent Varşova'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan gözaltına alınan eski içişleri bakanı Mariusz Kaminski, 'siyasi tutuklu' olarak açlık grevine başladığını duyurdu. Eski yardımcısı Maciej Wasik de "görevi kötüye kullanma" suçundan birlikte hüküm giydiği Kaminski'nin açlık grevine katılma kararı aldı.

"BUNU SİYASİ BİR İNTİKAM EYLEMİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Reuters'ın haberine göre, Mariusz Kaminski ve yardımcısı Maciej Wasik, salı günü, kendisi de eski bir PiS mensubu olan Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Cumhurbaşkanlığı'nda bulunmadığı bir zamanda gözaltına alınmış, ardından hapishaneye gönderilmişti. Sekiz yıllık iktidarı boyunca kürtaj karşıtı görüşleriyle bilinen ve ülkedeki hukukun üstünlüğü ile demokratik hak ve özgürlüklerin altını oymakla eleştirilen sağ popülist PiS, iktidarı Avrupa Birliği (AB) yanlısı Donald Tusk hükümetine devretmişti. Kaminski, gözaltına alındıktan sonra, "Hüküm giymemi, bir siyasi intikam eylemi olarak gördüğümü ilan ediyorum" dedi.

WASIK DE AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Eski yardımcılarından Blazej Pobozy'nin 10 Ocak Çarşamba akşamı Polonya Başbakanlık Ofisi önünde yaptığı basın toplantısında görüşleri paylaşılan hükümlü eski bakan Kaminski, "Siyasi bir tutuklu olarak mahpusluğumun ilk günü itibarıyla açlık grevine başlıyorum" ifadelerini kullandı. Eski yardımcısı Wasik'in eşi de özel TV Republika kanalına yaptığı açıklamada, eşinin de eski bakanla birlikte açlık grevine başladığını belirterek, "Bunu yapması gerektiğini, bunun gerekli olduğunu hissetti" diye konuştu.

DUDA: ONLAR SERBEST KALANA KADAR RAHAT ETMEYECEĞİM

Cumhurbaşkanı Duda da dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kaminski ve Wasik serbest bırakılana kadar kendisinin de 'rahat etmeyeceğini' söyledi. Duda, 2015'te eski bakan için verdiği af kararına işaret ederek, verdiği affın Anayasa'ya uygun olduğuna inandığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Polonya’da 2007-2010 yılları arasında Yolsuzluk Karşıtı Merkez Büro CBA Başkanı olan Kaminski ve Yardımcısı Wasik hakkında siyasi amaçlarla 'görevi kötüye kullandıkları' ve 'yolsuzluğa azmettirdikleri' suçlamasıyla dava açılmıştı.

2015 yılında sonuçlanan dava neticesinde mahkeme Kaminski ve Wasik'i suçlu bularak 3'er yıl hapis cezasına mahkum etmişti. İkili, ekim ayında iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nden (PiS) milletvekili seçilmiş, Duda'nın 2016 yılında kendilerini affetmesi nedeniyle haklarında hapis cezası veren mahkemeyi tanımadıklarını ilan etmişti. Mahkeme kararına saygı duyulması gerektiğini söyleyen Başbakan Donald Tusk, Duda'yı 'adaleti engellemekle' suçlamıştı.