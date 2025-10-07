Greta Thunberg’den Trump’a alaycı yanıt

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine yönelik “Bir doktora görünmeli” sözlerine alaycı bir dille yanıt verdi.

Trump, Thunberg için “Genç, öfkeli ve biraz deli... O sadece bir kargaşacı” demişti.

Trump, bir televizyon röportajında Thunberg hakkında konuşurken, “Bence doktora görünmeli. Çok genç, çok öfkeli, çok deli biri... Onu size bırakıyorum. O sadece bir kargaşacı” ifadelerini kullandı.

Trump daha önce de genç aktivistin Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ndeki konuşmasından sonra benzer şekilde alaycı açıklamalarda bulunmuştu.

THUNBERG'TEN YANIT

Thunberg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’ın kendisi hakkında söylediklerine ironiyle yanıt verdi:

“Bir kez daha Donald Trump’ın kişiliğim hakkında son derece ‘iltifat dolu’ görüşlerini paylaştığını duydum ve ruh sağlığıma dair endişeleri için kendisine teşekkür ederim.”

Thunberg, mesajının devamında Trump’a göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Trump, bu sözde ‘öfke yönetimi sorunlarımı’ çözmek için önerebileceğiniz her türlü yöntemi memnuniyetle kabul ederim. Zira etkileyici geçmişinize bakılırsa, bu konuda siz de epey deneyimlisiniz.”

UZUN SÜREDİR KARŞI KARŞIYALAR

Thunberg ile Trump arasındaki karşılıklı sataşmalar yeni değil.

2019’daki BM İklim Zirvesi’nde Thunberg’in Trump’a öfke dolu bakışları dünya çapında gündem olmuş, Trump ise o dönemde Twitter’dan “Çok mutlu bir genç kız, parlak bir gelecek bekliyor olmalı” yazarak aktivistle dalga geçmişti.

Greta Thunberg de bu paylaşımı biyografisine ekleyerek Trump’a alaycı bir karşılık vermişti.