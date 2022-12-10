Guatemala, MS-13 çete liderini El Salvador'a teslim etti

10 Aralık 2022 Cumartesi, 09:30

Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın, hakkında yakalama kararı bulunan MS-13 çete liderini El Salvador'a teslim ettiği bildirildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, Mara Salvatrucha çetesi lideri olarak bilinen ve 62 kişinin öldürülmesi emrini verdiği iddia edilen "Scooby" lakaplı Eduardo Perez, El Salvador makamlarına iade edildi.

Yetkililer, çete liderinin, hastanede kaldığı haberinin alınması üzerine polis operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

Guatemala Kriminal Soruşturma Alt Müdürlüğü ve Ulus Ötesi Çete Karşıtı Merkez Birimine bağlı ekiplerin, Perez'i, Valle Nuevo sınırında Salvadorlu yetkililere teslim ettiği bilgisi paylaşıldı.

Perez'in, 2009'dan bu yana, adam öldürme ve yasa dışı gruplarla işbirliği yapma suçlarından tutuklama emri bulunuyor.

El Salvador Güvenlik Bakanı, açıklamasında, "Dokunulmaz olduklarını düşündüler ve şimdi korkakça Salvador devletinin gücünden kaçıyorlar. Scooby, mart ayındaki cinayetlerden sorumludur." ifadelerini kullandı.

Perez'in, güvenlik güçlerinin operasyonu üzerine ekim ayında Guatemala'ya kaçtığı belirtilmişti.

Mara Salvatrucha ve Barrio 18 çeteleri, Ağustos 2015'te, Yüksek Adalet Divanı tarafından terörist gruplar olarak ilan edilmişti.

MS-13 ÇETESİ SORUMLU TUTULUYOR

El Salvador’da 27 Mart'ta bir aylığına OHAL ilan edilmiş, daha sonra bu karar her ay yenilenmişti.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 30 Haziran'da silahlı gruplara yönelik savaşın yoğunlaşacağını söylemişti.

Ülkede mart başından bu yana çete üyelerine yönelik operasyonlarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, gözaltına alınanların sayısının 58 bini aştığı bildirilmişti.

Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden MS-13 çetesini sorumlu tutuyor.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.