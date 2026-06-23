Guinness Dünya Rekorları’na girdi: Dünyanın en yüksek sesli insanı oldu

Avustralya’nın başkenti Canberra’da yaşayan Joseph McGrail-Bateup, dünyanın en yüksek sesle bağıran kişisi olarak Guinness Dünya Rekorları’na girdi.

58 yaşındaki klima teknisyeni McGrail-Bateup, rekor denemesinde “Şimdi” kelimesini 122,4 desibel şiddetinde bağırdı.

McGrail-Bateup’ın sesi, Kuzey İrlandalı öğretmen Annalisa Flanagan’ın 1994 yılında “quiet” diye bağırarak kırdığı 121,7 desibellik rekoru geride bıraktı.

122,4 desibellik ses seviyesinin; motorlu testere, kalkış yapan jet uçağı ve yakından duyulan ambulans sireniyle benzer gürültü aralığında olduğu belirtildi.

McGrail-Bateup, rekor denemesi için özel bir antrenman yapmanın mümkün olmadığını söyledi. Avustralyalı rekor sahibi, “Buna gerçekten çalışamazsınız. Özellikle dünya rekoru denemesinde sesinizi o güne saklamanız gerekiyor” dedi.

Rekor için yedi deneme yaptığını belirten McGrail-Bateup, “Sadece tek bir kelime için yedi deneme gerekti. Kelime ‘now’ idi. Sonraki birkaç gün sesim tamamen kısıldı. Boğuk ve kötüydü. Yani buna gerçekten çalışamazsınız ama yaparken çok eğlenceli” ifadelerini kullandı.

“EN YÜKSEK SESLİ ERKEK BENİM”

McGrail-Bateup, kendisini “dünyanın en yüksek sesli insanı”ndan çok “dünyanın en yüksek sesli erkeği” olarak gördüğünü söyledi.

Daha önce erkekler için ayrı bir rekor bulunmadığını belirten McGrail-Bateup, Annalisa Flanagan’ın “dünyanın en yüksek sesli kadını” unvanını korumasından memnun olduğunu dile getirdi.

DAHA ÖNCE DE REKOR KIRMIŞTI

McGrail-Bateup’ın rekor denemesi, 2 Mayıs’ta Canberra’daki bir radyo stüdyosunda profesyonel bir akustik mühendisi ve tanıklar eşliğinde kayda alındı. Kayıtlar Guinness Dünya Rekorları’na gönderildi ve rekor geçen cuma günü duyuruldu.

Bu, Avustralyalı McGrail-Bateup’ın kırdığı ilk dünya rekoru değil. 2019’da 10 ok atan bir okçu için hız rekoru kıran McGrail-Bateup’ın bu rekoru, dokuz ay sonra 7 yaşındaki bir çocuk tarafından 11,4 saniye farkla geçilmişti.

McGrail-Bateup, bağırma rekorunun da kırılmasından rahatsız olmayacağını belirterek, “Biri beni geçerse bu harika olur. Rekorlar kırılmak içindir” dedi.