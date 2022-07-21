Güneş fırtınaları Dünya'ya yaklaşıyor: Elektrik şebekeleri tehlike altında
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin gözlemlediği güneş fırtınaları, 20-22 Temmuz tarihleri arasında Dünya'ya ulaşacak. Fırtınaların, elektrik şebekelerini etkilemesi ve G1 jeomanyetik fırtınalarına neden olması ihtimal dahilinde.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin gözlemlerine göre, Güneş'in korono tabakasında yakın zamanda gözlemlenen 2 deliğin sebep olduğu ve 19 Temmuz'da Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde kuzey ışıklarının görülmesine sebep olan güneş fırtınaları, 20-22 Temmuz tarihleri arasında Dünya'ya ulaşarak bir G1 jeomanyetik fırtınasına neden olacak.
ELEKTRİK ŞEBEKELERİ ETKİLENEBİLİR
G1 jeomanyetik fırtınaları, güneş rüzgarlarının Dünya'nın manyetik alanına çarpmasından kaynaklanır ve elektrik şebekesinde dalgalanmalara ve uydu operasyonlarında kesintilere neden olabilir. Ayrıca bu fırtınalar, göçmen hayvanların davranışlarında değişikliklere neden olabilir.
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