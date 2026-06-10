Güney Afrika'da silahlı saldırı: En az 12 kişi öldü

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bulunan Cleveland bölgesindeki bir gecekondu yerleşiminde düzenlenen silahlı saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Polis, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Güney Afrika Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının salı gecesi yerel saatle 23.10 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

Polise göre beyaz renkli bir Toyota Quantum minibüsle bölgeye gelen 10'dan fazla saldırgan, Cleveland'daki yerleşim alanına iki ayrı girişten girerek farklı noktalarda yaşayanlara ateş açtı.

Saldırganların, saldırının ardından geldikleri araçla olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Polis açıklamasına göre olay yerinde 8 erkek ve 3 kadın yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişinin de daha sonra hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 12'ye yükseldi.

Silahlı saldırıda yaralanan en az 9 kişi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.

SALDIRININ NEDENİ BELLİ OLDU MU?

Yetkililer, saldırının nedenine ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşamadıklarını açıkladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Saldırının nedeni şu aşamada bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor" denildi.

Güney Afrika, dünyanın en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerinden biri olarak gösteriliyor. Resmi verilere göre ülkede her gün ortalama 60 kişi öldürülüyor.

Özellikle gecekondu bölgelerinde meydana gelen toplu silahlı saldırılar, çoğu zaman çete hesaplaşmaları, organize suç faaliyetleri ve kişisel husumetlerle ilişkilendiriliyor.

Johannesburg'da geçen yıl da bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Güney Afrika Silah Sahipleri Derneği'nin paylaştığı verilere göre ülkede yaklaşık 3 milyon ruhsatlı silah bulunuyor. Uzmanlar, ruhsatsız silah sayısının da en az bu kadar olduğunu tahmin ediyor.

Yetkililer, son saldırının arkasındaki kişi veya grupların belirlenmesi için soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü açıkladı.