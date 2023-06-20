Güney Afrika'da bulundu: 'Bilinen en eski ayak izi' tarihi baştan yazacak...

Yayınlanma: 20.06.2023 - 14:23

Güncelleme: 20.06.2023 - 14:23

Güney Afrika'nın Western Cape eyaletinde küçük bir sahil kasabası olan Knysna'da keşfedilen "153 bin yıllık" bir antik ayak izi, modern insanın (homosapiens), bilinenden tam 30 bin yıl önce hareket halinde olduğunu ve Güney Afrika'da yaşadığını kanıtladı.

Garden Route Ulusal Parkı'nda bulunan iz önceki tüm keşifleri geride bırakırken, civar bölgelerde bulunan en eski iz 124 bin yıl öncesine dayanıyor.

YAŞI, HANGİ YÖNTEMLE TESPİT EDİLDİ?

Ladbible'da yer alan habere göre söz konusu keşif, bir kum tanesinin güneş ışığına maruz kalmasından bu yana ne kadar zaman geçtiğini analiz eden optik olarak uyarılmış "lüminesans" tarihleme yöntemi sayesinde mümkün oldu.

Araştırmacılar, Nelson Mandela Üniversitesi'nden Charles Helm ve Leicester Üniversitesi'nden Andrew Carr, Conversation dergisi için kaleme aldıkları makalede şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Afrika'da 50 bin yıldan daha eski olan hominin (insansı) iknozitlerinin (ayak izleri) sayısı 14'tür. Cape kıyılarında nispeten az sayıda iskeletli hominin kalıntısı bulunduğu göz önüne alındığında; atalarımızın hareket ederken bıraktıkları izler, Afrika'da yaşamış homininlere ilişkin fikirlerimizi geliştirmek için yararlı bir yol olacaktır."

ARAŞTIRMALAR DERİNLEŞTİRİLİYOR

Öte yandan araştırmaya katılan bilim insanları, toprağın yapısı göz önüne alındığında, bölgenin pek çok aydınlatıcı keşfe ev sahipliği yapabileceğine inanıyor.

Araştırmacılar, bölgede keşfedilmeyi bekleyen başka hominin iknositleri olduğundan şüpheleniyor, ancak bunun için araştırmanın, yaşları 400 bin ila 2 milyon yıl arasında değişen daha eski tortulara doğru genişletilmesi gerekiyor.