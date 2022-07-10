Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 14 kişi öldü

Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü

AA
10 Temmuz 2022 Pazar, 11:05
Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 14 kişi öldü
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, alkollü bir eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, Johannesburg'un Soweto ilçesindeki bir meyhanede meydana gelen olayda 14 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, polisin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Henüz olayla ilgili ek bilgi paylaşılmadı.


silahlı saldırı Güney Afrika Johannesburg
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