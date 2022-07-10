Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 14 kişi öldü
Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, alkollü bir eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklamada, Johannesburg'un Soweto ilçesindeki bir meyhanede meydana gelen olayda 14 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, polisin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Henüz olayla ilgili ek bilgi paylaşılmadı.
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