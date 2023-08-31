Güney Afrika’da yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı...

Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki bir binada çıkan yangın sonucu en az 63 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 09:44
Güney Afrika’da yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı...
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Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'daki bir binada çıkan yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Johannesburg Acil Durum Yönetimi Sözcüsü Robert Mulaudzi yaptığı açıklamada, yangın faciasında 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını belirtti. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Mulaudzi, ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Mulaudzi binanın evsizlerin herhangi bir kira sözleşmesi olmadan yaşadığı bir yerleşim alanı olduğunu kaydetti.

Yangın büyük ölçüde söndürülürken, binada 200 civarında kişinin yaşadığı belirtiliyor.


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Güney Afrika Johannesburg Yangın

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