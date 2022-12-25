Güney Afrika'daki gaz tankeri patladı: 15 kişi öldü

Güney Afrika'nın Boksburg kentindeki bir gaz tankerinde meydana gelen patlama sonucu, 15 kişi yaşamını yitirdi.

İHA
25 Aralık 2022 Pazar, 17:23
Güney Afrika'daki gaz tankeri patladı: 15 kişi öldü
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Boksburg kentinde, 10 kişinin ölümüne sebep olan akaryakıt tankerini patlamasında, ölü sayısı 15'e yükseldi.

Güney Afrika'nın Boksburg kentinde dün köprüde sıkışan gaz tankerinde meydana gelen patlamada bilanço ağırlaşıyor.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla tarafından yapılan açıklamada, "olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği" belirtildi.

Patlamanın, gaz tankerinin köprüye sıkışarak yakıt sızıntısına yol açması sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 


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