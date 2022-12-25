Güney Afrika'daki gaz tankeri patladı: 15 kişi öldü
Güney Afrika'nın Boksburg kentindeki bir gaz tankerinde meydana gelen patlama sonucu, 15 kişi yaşamını yitirdi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Boksburg kentinde, 10 kişinin ölümüne sebep olan akaryakıt tankerini patlamasında, ölü sayısı 15'e yükseldi.
Güney Afrika'nın Boksburg kentinde dün köprüde sıkışan gaz tankerinde meydana gelen patlamada bilanço ağırlaşıyor.
Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla tarafından yapılan açıklamada, "olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği" belirtildi.
Patlamanın, gaz tankerinin köprüye sıkışarak yakıt
sızıntısına yol açması sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde
duruluyor.
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