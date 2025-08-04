Güney'den, Kuzey'e zeytin dalı: Propaganda hoparlörlerini söküyor

Güney Kore, Kuzey Kore sınırında yıllardır kullanılan propaganda hoparlörlerini sökmeye başladı. Savunma Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, bu adımın iki ülke arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik "pratik bir önlem" olduğu ifade edildi.

Savunma Bakanlığı, hoparlörlerin kaldırılmasının yalnızca başlangıç olduğunu belirterek, “Bu tür adımlarla bölgede istikrarı sağlamayı ve Kuzey ile olan tansiyonu düşürmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Haziran ayında göreve gelen Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, iktidara gelir gelmez sınır hattındaki propaganda yayınlarını durdurmuştu. Yayınlar, Kuzey Kore rejimini sert şekilde eleştiriyor ve sınırın ötesine yüksek sesle iletiliyordu.

Lee yönetimi, bu kararla Pyongyang ile yıllardır donmuş durumda olan diyaloğu yeniden başlatmayı hedefliyor.

KUZEY'DEN OLUMSUZ YANIT

Ancak Kuzey Kore, Seul’ün bu yumuşama adımlarına olumlu karşılık vermedi. Pyongyang yönetimi, Güney Kore ile görüşmeye niyetlerinin olmadığını açık bir dille ifade etti.

Güney ve Kuzey Kore, 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı’nı yalnızca bir ateşkesle sonlandırdı. Bu nedenle iki ülke teknik olarak hâlâ savaş halinde bulunuyor.

Son yıllarda ilişkiler giderek kötüleşirken, karşılıklı sert açıklamalar ve sınır gerilimleri sıkça gündeme gelmişti.