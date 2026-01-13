Güney Kıbrıs’ta iki “gizemli” olay: Büyükelçilikte ölüm, iş insanı kayıp

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) son günlerde Rus vatandaşlarını ilgilendiren iki ayrı olay kamuoyunun dikkatini çekti.

Lefkoşa’daki Rusya Büyükelçiliği’nde görevli bir çalışanın ofisinde ölü bulunması ve Limasol’da yaşayan bir Rus iş insanının kaybolması, “gizemli” gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

Rusya Büyükelçiliği’nde çalışan AV Panov, geçen perşembe günü Lefkoşa’daki ofisinde ölü bulundu. Rus yetkililer, Panov’un ölümünü kısa sürede “intihar” olarak değerlendirdi.

GKRY polisi ise soruşturmaya destek vermek istese de, Rus makamlarının polis yardımını kabul etmediği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, GKRY polisi büyükelçilik binasına giriş izni alamadı. Panov’un cenazesinin ise polis ekiplerine, olay yerinin incelenmesine izin verilmeden, büyükelçilik avlusunda teslim edildiği aktarıldı.

Büyükelçilik, 8 Ocak tarihli ölümü Facebook hesabından doğruladı ve olayı “ailesi ve yakınları için derin bir kişisel trajedi” olarak nitelendirdi.

RUS İŞ İNSANI KAYIP

Öte yandan Limasol’da yaşayan 56 yaşındaki Rus iş insanı Vladislav Baumgertner, çarşamba gününden bu yana kayıp.

Baumgertner’in evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

Baumgertner, gübre devi Uralkali’de üst düzey yönetici olarak görev yapmıştı. 2013 yılında Uralkali ile Belarus’un Belaruskali şirketi arasında yaşanan ve “potasyum savaşı” olarak bilinen kriz sırasında Minsk’te tutuklanmasıyla gündeme gelmişti.

Baumgertner daha sonra Rusya’ya iade edilmiş, dava ise 2015 yılında düşmüştü.