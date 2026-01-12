Güney Kıbrıs’ta 'videogate' krizi: Hristodulidis’in Ofis Direktörü istifa etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) “videogate” olarak anılan skandalda önemli bir gelişme yaşandı.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in Ofis Direktörü Haralambos Haralambous, kamuoyuna yansıyan tartışmalı video sonrası görevinden istifa etti.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Haralambous, söz konusu görüntüler üzerinden Hristodulidis ve hükümete yönelik “hedefli bir yıpratma kampanyası” yürütüldüğünü savundu.

Açıklamasında, bazı sözlerinin bağlamından koparılarak servis edildiğini ileri süren Haralambous, yetkili makamlara ifade verdiğini ve hakkındaki iddiaları reddettiğini belirtti.

Haralambous, istifasının kişisel değil kurumsal bir sorumluluk anlayışının sonucu olduğunu vurgulayarak, kararının hükümeti, kurumları ve GKRY'yi korumayı amaçladığını ifade etti.

Hristodulidis’e ilk günden itibaren destek verdiğini dile getiren Haralambous, siyasi bir hedefi ya da makam beklentisi olmadığını, görevini “ülkeye hizmet” amacıyla üstlendiğini kaydetti.

“SÖZLERİM ÇARPITILDI” SAVUNMASI

Açıklamasında, son günlerde bilinçli biçimde yürütülen bir kampanyayla hem Hristodulidis’in hem de hükümetin hedef alındığını öne süren Haralambous, kendi adının da “seçici alıntılar ve bağlamından koparılmış ifadelerle” bu sürece dahil edildiğini savundu.

Haralambous, “En küçük bir dürüstlük gölgesinin dahi üzerime düşmesini kabul etmem. Hükümetteki varlığımın, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ya da Hristodulidis'e zarar verecek şekilde araçsallaştırılmasına izin vermem” dedi.

Haralambous, bir gün önce yetkili mercilere ifade verdiğini belirterek, olayın gerçek boyutunun yasal süreçler sonucunda ortaya çıkacağını söyledi. Açıklamasında, adli ve kurumsal mekanizmaların gerçeği açığa çıkaracağına olan inancını da dile getirdi.

Görevden ayrılırken son üç yılda yapılan çalışmalardan gurur duyduğunu ifade eden Haralambous, Hristodulidis ve hükümetin istikrarlı şekilde yoluna devam edeceğine inandığını söyledi:

“Benim için esas olan Kıbrıs’tır. Kıbrıs, herkesin ve her şeyin üzerindedir.”

“VİDEOGATE” SKANDALI NEDİR

Hristodulidis’in yakın çalışma ekibinden üst düzey bir ismin yer aldığı gizli/kapalı bir konuşmaya ait olduğu iddia edilen video kamuoyuna yansıdı. Videoda yer alan ifadelerin etik dışı, kurumlara zarar verici ya da siyasi açıdan sorunlu olduğu ileri sürüldü.

Görüntülerin ardından muhalefet ve kamuoyunda şeffaflık, güven ve devlet ciddiyeti tartışmaları başladı. Videonun kim tarafından sızdırıldığı, manipüle edilip edilmediği ve bağlamından koparılıp koparılmadığı tartışma konusu oldu.

Krizin büyümesi üzerine Hristodulidis’in Ofis Direktörü Haralambos Haralambous istifa etti; istifasını “kurumsal sorumluluk” gerekçesiyle açıkladı. Olay, GKRY siyasetinde iç güvenlik, kayıtların sızdırılması ve siyasi etik başlıklarını yeniden gündeme taşıdı.