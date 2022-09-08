Güney Kore, bölünmüş ailelerin yeniden birleşmesi için Kuzey Kore'ye görüşme önerdi

08 Eylül 2022 Perşembe, 16:24

Güney Kore hükümeti perşembe günü, 1950-1953 yıllarında yaşanan Kore Savaşı'nda bölünen aileleri yeniden birleştirmek için Kuzey Kore'ye görüşme teklifinde bulundu.

Güney Kore Birleşme Bakanı Kwon Young-se açıklamasında, Güney Kore hükümetinin bölünmüş aileler sorununu ele almak üzere Kuzey Kore ile görüşmeler yapmayı resmen önerdiğini belirtti.

Kwon, Güney Kore hükümetinin Kuzeyli yetkililerle, bölünmüş ailelerin durumu da dahil olmak üzere insani konuları görüşmek üzere mümkün olan en erken tarihte yüz yüze bir araya gelmeyi umduğunu söyledi.

Kwon, Güney Kore hükümetinin bu diyaloğa önyargısız olarak yaklaşacağını; görüşmenin tarihi, yeri, gündemi ve formatı da dahil olmak üzere tüm konuların Kuzey Kore tarafının öncelikleri dikkate alınacak şekilde ayarlanacağını vurguladı.

Bakan, iki Kore'yi bir barış anlaşması değil ateşkesle sona eren kardeş kavgasının ayırdığını vurguladı.

Koreli bölünmüş aileler arasında en son birleşme 2018 yılının Ağustos ayında gerçekleşmişti.