Güney Kore’de eski first lady tutuklandı

Savcılar, Kim Keon Hee’nin 2009–2012 yılları arasında Deutsch Motors isimli yerel BMW bayisinin hisselerini manipüle ederek yaklaşık 800 milyon won (580 bin dolar) gelir elde ettiğini öne sürüyor.

Kim, tüm suçlamaları reddediyor.

Kim, 2022 ara seçimlerinde Muhafazakâr Halk Gücü Partisi’nin aday seçimlerini etkilemek amacıyla yasadışı olarak 270 milyon won (194 bin dolar) değerinde siyasi fon almakla da suçlanıyor.

Üçüncü suçlama ise Kamboçya’daki imar projelerinde lehine karar alınması için lüks çantalar ve değerli mücevherler kabul ettiği iddiası.

TUTUKLAMANIN GEREKÇESİ: DELİL KARARTMA RİSKİ

The Guardian’ın aktardığına göre, tutuklama kararının temelinde delillerin karartılma ihtimali bulunuyor. Kim, geçtiğimiz hafta yedi saatten fazla sorgulandıktan sonra mahkemeye çıkarıldı.

Hakim Jeong Jae-wook, tutuklama gerekçesini “delillerin yok edilme riski” olarak açıkladı.

Kim, Seoul’ün güneybatısındaki Nambu Cezaevi’ne konuldu. Eşi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ise Temmuz ayından bu yana başka bir cezaevinde tutuluyor.

Son haftalarda Kim’in yüksek lisans ve doktora dereceleri, tezlerinde intihal tespit edilmesi nedeniyle iptal edildi. Bu durum, kamuoyunda hakkındaki tartışmaları daha da alevlendirdi.