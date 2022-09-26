Güney Kore: Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze fırlattı
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Güney Kore'nin doğu sularına kısa menzilli balistik füze fırlattığı kaydedildi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, füzenin Kuzey Pyongan eyaletindeki Taechon ya da civarından yerel saatle 06.53'te (TSİ 00.53) fırlatıldığının tespit edildiği kaydedildi. Konuya dair daha fazla detay şimdilik verilmedi. Genelkurmay Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre Güney Kore, ABD ile yakın işbirliği içinde gözetleme ve ihtiyatlılığı güçlendiriyor.
Öte yandan Kuzey Kore'nin bu hamlesi, ABD'ye ait nükleer güçle çalışan bir uçak gemisinin Güney Kore donanmasıyla bu ayın sonlarında yapılması planlanan ortak tatbikatlar için başkent Seul'ün 390 kilometre güneydoğusundaki Busan'a ulaşmasından iki gün sonra gerçekleşti.
Video Haberler
- İlk hyperloop şirketini kurmaya hazırlanıyor
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
- Çay ocağının maskotu oldu
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
En Çok Okunan Haberler
-
- Deniz Baykal için harekete geçtiler
- Vahşi cinayet! Annesinin kafasını kesip sokağa attı
- Ali Babacan'dan jet yanıt
- AKP'li Erol Kavuncu LGBTİ+'ları hedef aldı
- Zafer Partisi'nden 'Soner Çam' açıklaması
- Rüşvet iddiasında yeni belge!
- Atina cesaret aldı, tam 20 Türk adası...
- Bomba iddialar! Savcılara açık çağrı
- İtalya'da sandıktan o çıktı!
- İşte vize işkencesinin perde arkası