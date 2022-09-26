Güney Kore: Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze fırlattı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 11:02

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, füzenin Kuzey Pyongan eyaletindeki Taechon ya da civarından yerel saatle 06.53'te (TSİ 00.53) fırlatıldığının tespit edildiği kaydedildi. Konuya dair daha fazla detay şimdilik verilmedi. Genelkurmay Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre Güney Kore, ABD ile yakın işbirliği içinde gözetleme ve ihtiyatlılığı güçlendiriyor.

Öte yandan Kuzey Kore'nin bu hamlesi, ABD'ye ait nükleer güçle çalışan bir uçak gemisinin Güney Kore donanmasıyla bu ayın sonlarında yapılması planlanan ortak tatbikatlar için başkent Seul'ün 390 kilometre güneydoğusundaki Busan'a ulaşmasından iki gün sonra gerçekleşti.