Güney Kore, okullarda akıllı cep telefonlarını yasakladı

Güney Kore parlamentosu, dün (Çarşamba) cep telefonlarının sınıflarda kullanılmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Parlamento sözcüsü, yasağın 2026 Mart ayından itibaren uygulanmaya başlayacağını duyurdu. İnternete bağlanabilen cihazları kapsayan yasak, özellikle akıllı cep telefonlarını hedef alıyor.

Güney Kore bu adımıyla Avustralya ve Hollanda gibi ülkelerin izinden gidiyor. Avustralya kısa süre önce sosyal medya yasaklarını gençlere de genişletmişti. Hollanda’da ise geçtiğimiz yaz yapılan bir araştırma, cep telefonu yasağının öğrencilerin derse olan konsantrasyonunu artırdığını ortaya koydu.

Güney Kore Eğitim Bakanlığı, yasak kapsamında bazı istisnaların bulunacağını açıkladı. Cep telefonları eğitim amaçlı kullanıldığında veya özel gereksinimli öğrenciler için gerekli görüldüğünde sınıflarda kullanılabilecek.

“GENÇLERİMİZ SOSYAL MEDYAYA BAĞIMLI”

Yasa teklifini veren muhalefetteki Halkın Gücü Partisi milletvekili Cho Young-hoon, “Gençlerimizin sosyal medya bağımlılığı artık ciddi boyutlara ulaştı” dedi.

Eğitim Bakanlığı’nın geçen yıl yaptığı ankete göre, ortaokul ve lise öğrencilerinin yüzde 37’si sosyal medyanın günlük yaşamlarını etkilediğini, yüzde 22’si ise sosyal medyaya erişemediklerinde kaygı yaşadığını belirtti.

Ülkede birçok okul hali hazırda cep telefonu kullanımına kısıtlama getirmişti. Yeni yasa bu uygulamaları resmileştiriyor.

Güney Kore Ulusal İnsan Hakları Komisyonu da kısa süre önce aldığı kararda, okullarda cep telefonu sınırlamalarının insan haklarını ihlal etmediğini, aksine sosyal medyanın öğrenme ve öğrencilerin duygusal refahı üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu vurgulamıştı.