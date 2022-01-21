Güney Kore'de doğum yapan ailelere bin 600 dolar verecekler
Dünyanın en düşük doğum oranına sahip olan Güney Kore'de hükümet, 2022 itibariyle doğan bebeklerin ebeveynlerine 1.600 doların üzerinde nakit kupon sunarak doğum oranını artırmayı hedefliyor.
Seul metropol hükümeti, ülkenin iç karartıcı doğum oranını artırmak amacıyla yeni doğan bebeklerin ebeveynlerine nakit yardım dağıtıyor. Chosun Ilbo'nun haberine göre, 1 Ocak 2022 itibariyle bir çocuğun doğumunu kaydeden ebeveynler 2 milyon Güney Kore wonu (veya 1.650 dolar) değerinde nakit kupon almaya hak kazanacak. Ebeveynler kuponları 2022'nin sonuna kadar çevrimiçi olarak ve yerel toplum merkezlerinde kullanabilecek.
Teşvik, Güney Kore hükümetinin son aylarda başlattığı birkaç doğum yardımı arasında yer alıyor. Kasım ayında, ülkenin Ulusal Sağlık Sigortası Servisi, yeni annelere 837 dolar ve ikiz doğuran yeni annelere 1.172 dolar nakit kupon vereceğini açıkladı.
Güney Koreli yetkililer, yeni ebeveynlerin tıbbi harcamaları ödemek için kupon kullanmalarını engelleyen önceki bir kısıtlamayı da kaldırarak kuponun geçerlilik alanını genişletti.
EN DÜŞÜK DOĞUM ORANI
Güney Kore şu anda dünya çapında en düşük doğurganlık oranına sahip ve Güney Koreli Y kuşağı, şaşırtıcı borçların ve uygun fiyatlı konut eksikliğinin onları aile kurmaktan alıkoyduğunu söylüyor. Hükümet tarafından 2021'de yayınlanan Güney Kore doğum ve ölüm istatistiklerine göre, Güney Kore'nin doğurganlık oranı 2020'de 0.84 idi.
Insider'ın Temmuz 2021'de bildirdiğine göre, ülkenin doğum oranı o kadar düşük ki yüzlerce okul boşaltıldı ve terk edildi.
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