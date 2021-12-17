Güney Kore'de intiharlar için yeni önlem: Köprüde uzun süre kalanlar tespit edilecek

17 Aralık 2021 Cuma, 17:47

Güney Kore, gelişmiş ülkeler arasında en yüksek intihar oranına sahip ülke olarak biliniyor. 2020'de 100 bin kişi başına 25.7 intihar vakası kaydedilen ülkede, başkent Seul'deki Han Nehri'nin çevresinden geçen 28 köprünün intihar noktası olarak kullanılıyor.

Yıllardır çeşitli önlemler ve tedbirlerle intiharlar engellenmeye çalışılıyor. Bunlar arasında Mapo Köprüsü üzerine kurulan basınç sensörü ve güvenlik çiti dikkat çekiyor. Sözkonusu sensör, korkulukların normalden daha sert tutulduğunu algılıyor. 8 metrelik güvenlik çitinin ise köprüye insanların yanlarından atlamasını zorlaştırmak amacıyla çekildiği belirtiliyor. Şimdi ise, yeni yapay zeka tabanlı teknolojiyle bu köprülerden atlamaya teşebbüs edenlerin ölüm sayısını en aza indirmeyi umuluyor.

HEDEF KÖPRÜDE UZUN SÜRE KALANLAR

Korea Times'a göre, ülkenin başkentindeki Han Nehri boyunca uzanan köprüler, her yıl yaklaşık 500 kişinin yaşamına son vermeye çalıştığı noktalar olarak biliniyor. Habere göre, Seul'ün yeni önleme sistemi, intihar girişiminde bulunmayı düşünen kişilerin tipik davranışlarını tespit etmek için programlanmış bir video kamera ağını içeriyor.

Seul Teknoloji Enstitüsü ile iş birliği içindeki Seul Büyükşehir İtfaiye ve Afet Genel Merkezi tarafından geçen bir buçuk yılda geliştirilen sözkonusu teknoloji, bölgedeki diğer gözetleme kayıtlarını desteklerken, köprüde çok uzun süre kalan insanlara odaklanıyor.

Sistem daha sonra köprülerin yakınında bulunan kurtarma ekiplerine sinyal gönderecek. Bu sayede de sevk görevlilerinin intihar girişimini durdurmaya çalışması ya da kişiyi kurtarmak için kurtarma botlarını ve personelini hızlı bir şekilde yerleştirmeye başlaması sağlanacak.

Seul Büyükşehir İtfaiye ve Afet Genel Merkezi'nden bir yetkili, Korea Times ile yaptığı görüşmede "Yaşamına son vermeye çalışan insanları kurtarmanın en önemli yanı, suya girmeden önce durdurulmaları gerektiğidir. Çünkü bu gerçekleşirse, hayatta kalma oranı yüzde 50'nin altına düşer. Kontrol merkezinde 572 CCTV kamerasını gözlemliyoruz. Bu nedenle bir avuç işçinin her şeyi yakalaması kolay değil. Ancak şimdi yapay zeka sistemi, şüpheli davranışlar sergileyenlerin görüntülerini seçiyor ve kurtarma ekiplerinin çok daha hızlı müdahale edebilmesi için bir uyarı alarmı çalıyor" ifadelerini kullandı.