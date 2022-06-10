Güney Kore'de grev yapan kamyon şoförlerinden 40'ı gözaltına alındı
Güney Kore’de grev yapan kamyon şoförlerinden 40'ı trafiği engellemek ve fabrikaların tedarik sürecini sıkıntıya sokmak gerekçesiyle gözaltına alındı.
Güney Kore'de, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 7 Haziran’dan beri grev yapan kamyon şoförleri, hükümetin akaryakıt fiyatlarına karşı harekete geçmesini talep ediyor.
Polis, grevin başlamasından bu yana kamyon şoförlerinden 40'ını trafiği engellemek ve fabrikaların tedarik sürecini sıkıntıya sokmak gerekçesiyle gözaltına aldı.
Kamyoncular Dayanışması Temsilcisi Lee Eung-joo, gözaltına alınan kamyon şoförlerinden 10’unun serbest bırakıldığını açıkladı. Lee, polisle çıkan çatışmalarda 9 şoförün yaralandığını söyledi.
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