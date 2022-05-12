Güney Kore'de herkes bir yaş gençleşecek
Güney Kore’nin yeni devlet başkanı Yoon Suk-yeol, göreve başladığında vatandaşların yaşını bir yaş gençleştirmeyi planlıyor.
Güney Kore’nin yeni Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, göreve geldiğinde insanların yaşını düşürmeyi planlarken vatandaşlar bu karar karşısında ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim “hayalin gerçekleşmesi” olarak yorumlarken diğer kesim ise “bir yaşa iki kez girme” zahmetinden çekiniyor.
GÜNEY KORE'DEKİ YAŞ SİSTEMİ
Güney Kore’nin yeni Devlet Başkanı’nın bu kararını anlayabilmek için, öncelikle Kore Yarımadası'ndaki yaş sistemini bilmek gerekiyor:
Kore yaş sisteminde, bebek doğduğu anda bir yaşında sayılır. Bunun nedeni, anne karnında geçirilen zamanın, hayatın bir parçası olarak sayılmasıdır. Bu sistemi daha da karmaşık hale getiren bir diğer unsur ise, vatandaşların doğumlarından bir yıl sonra değil, yılbaşında yaş almaları. Örnek vermek gerekirse, Yılbaşı Gecesi 11:58'de doğan birinin, doğumundan iki dakika sonra iki yaşına girmesi anlamına gelir.
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