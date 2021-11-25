Güney Kore'de 'köpek etini yasaklama' tartışmaları
Güney Kore'de köpek eti sunan restoranların sayısı düşerken, anketler daha fazla insanın yasal olarak köpek etinin yasaklanmasına karşı çıktığını gösteriyor.
Güney Kore, Başbakan Kim Boo-kyum'un uygulamayı sona erdirmeyi teklif etmesinin ardından köpek eti tüketimini yasa dışı hale getirme hedefiyle bir görev gücü oluşturuyor.
Ülkede köpek eti sunan restoranların sayısı, gençlerin köpek etini genellikle daha az iştah açıcı bir yemek seçeneği olarak görmesi ve evcil hayvanların popülaritesinin artmasıyla azaldı. Ancak son anketler, köpek etini yemeseler bile daha fazla insanın köpek etinin yasaklanmasına karşı olduğunu gösteriyor.
KORELİLER İKİLEMDE
Tarım bakanlığı da dahil olmak üzere yedi devlet dairesi, köpek eti tüketiminin yasaklanmasına yardımcı olacak önerilerde bulunmak üzere yetkililer ve uzmanlar oluşan bir görev gücü oluşturmaya karar verdiklerini duyurdu.
Sky News'in haberine göre yetkililer, kamuoyunun tepkilerini ölçerken köpek çiftlikleri, restoranlar ve diğer tesisler hakkında bilgi toplayacaklarını açıkladı. Açıklamada, konu köpek eti olduğunda, "İnsan hakları ve hayvan hakları meseleleri konusundaki farkındalığı birbirine karışmış halde" ifadelerine yer verildi.
Kamuoyu araştırmaları, 'Güney Korelilerin hem köpek yeme konusunda hem de yasaklanması konusunda olumsuz görüşleri olduğunu' gösteriyor.
HANGİ ÜLKELERDE YASAK?
Avustralya, Avusturya, Almanya, Pakistan, Filipinler, Rusya, Tayvan, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde şahsi ya da ticari gerekçelerle köpek kesimi, tüketimi ve pazarlaması yasaklanmıştır.
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması