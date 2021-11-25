Güney Kore'de 'köpek etini yasaklama' tartışmaları

25 Kasım 2021 Perşembe, 17:37

Güney Kore, Başbakan Kim Boo-kyum'un uygulamayı sona erdirmeyi teklif etmesinin ardından köpek eti tüketimini yasa dışı hale getirme hedefiyle bir görev gücü oluşturuyor.

Ülkede köpek eti sunan restoranların sayısı, gençlerin köpek etini genellikle daha az iştah açıcı bir yemek seçeneği olarak görmesi ve evcil hayvanların popülaritesinin artmasıyla azaldı. Ancak son anketler, köpek etini yemeseler bile daha fazla insanın köpek etinin yasaklanmasına karşı olduğunu gösteriyor.

KORELİLER İKİLEMDE

Tarım bakanlığı da dahil olmak üzere yedi devlet dairesi, köpek eti tüketiminin yasaklanmasına yardımcı olacak önerilerde bulunmak üzere yetkililer ve uzmanlar oluşan bir görev gücü oluşturmaya karar verdiklerini duyurdu.

Sky News'in haberine göre yetkililer, kamuoyunun tepkilerini ölçerken köpek çiftlikleri, restoranlar ve diğer tesisler hakkında bilgi toplayacaklarını açıkladı. Açıklamada, konu köpek eti olduğunda, "İnsan hakları ve hayvan hakları meseleleri konusundaki farkındalığı birbirine karışmış halde" ifadelerine yer verildi.

Kamuoyu araştırmaları, 'Güney Korelilerin hem köpek yeme konusunda hem de yasaklanması konusunda olumsuz görüşleri olduğunu' gösteriyor.

HANGİ ÜLKELERDE YASAK?

Avustralya, Avusturya, Almanya, Pakistan, Filipinler, Rusya, Tayvan, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde şahsi ya da ticari gerekçelerle köpek kesimi, tüketimi ve pazarlaması yasaklanmıştır.