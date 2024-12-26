Güney Kore'de son 14 yılın en yüksek doğum oranı

Yayınlanma: 26.12.2024 - 12:25

Güncelleme: 26.12.2024 - 12:25

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de geçen yıl ekimde 18 bin 878 bebek dünyaya gelirken bu yılın aynı ayında ise 21 bin 398 bebek dünyaya geldi.

Güney Kore İstatistik Kurumuna göre, Ekim 2023'e kıyasla yenidoğan sayısının yüzde 13,4 artmasıyla son 14 yılın en yüksek ekim ayı doğum oranı kayıtlara geçti.

Bu, yenidoğan sayısının yüzde 17,5 arttığı Kasım 2010'dan bu yana en yüksek yıllık artış oldu.

Güney Kore İçişleri Bakanlığı, 24 Aralık'ta, nüfusun yüzde 20'sinin ülkedeki 65 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğunu belirterek ülkenin "süper yaşlı toplum" kategorisine girdiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler, 65 yaş ve üzeri kişilerin nüfusun yüzde 7'sini aştığı ülkeleri "yaşlanan toplum", yüzde 14'ünü aşan ülkeleri "yaşlı toplum", yüzde 20'sini aşan ülkeleri de "süper yaşlı toplum" olarak sınıflandırıyor.

2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında yer alan Güney Kore'de, sosyoekonomik nedenlerle doğum oranları düşüş gösteriyor.