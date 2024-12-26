Güney Kore'de son 14 yılın en yüksek doğum oranı

Güney Kore'de ekim ayında doğan bebek sayısı, son 14 yılın "en yüksek" ekim ayı seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Güney Kore'de son 14 yılın en yüksek doğum oranı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 12:25

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de geçen yıl ekimde 18 bin 878 bebek dünyaya gelirken bu yılın aynı ayında ise 21 bin 398 bebek dünyaya geldi.

Güney Kore İstatistik Kurumuna göre, Ekim 2023'e kıyasla yenidoğan sayısının yüzde 13,4 artmasıyla son 14 yılın en yüksek ekim ayı doğum oranı kayıtlara geçti.

Bu, yenidoğan sayısının yüzde 17,5 arttığı Kasım 2010'dan bu yana en yüksek yıllık artış oldu.

Güney Kore İçişleri Bakanlığı, 24 Aralık'ta, nüfusun yüzde 20'sinin ülkedeki 65 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğunu belirterek ülkenin "süper yaşlı toplum" kategorisine girdiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler, 65 yaş ve üzeri kişilerin nüfusun yüzde 7'sini aştığı ülkeleri "yaşlanan toplum", yüzde 14'ünü aşan ülkeleri "yaşlı toplum", yüzde 20'sini aşan ülkeleri de "süper yaşlı toplum" olarak sınıflandırıyor.

2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında yer alan Güney Kore'de, sosyoekonomik nedenlerle doğum oranları düşüş gösteriyor.


Etiketler: #güney kore #bebek

İlgili Haberler

Güney Kore casus uydusunu başarıyla uzaya fırlattı

Güney Kore casus uydusunu başarıyla uzaya fırlattı
Güney Kore'den Kuzey Kore iddiası: Ukrayna'daki kayıpları açıkladı

Güney Kore'den Kuzey Kore iddiası: Ukrayna'daki kayıpları açıkladı
Güney Kore'de sıkıyönetim krizi: İktidar partisi liderinden istifa

Güney Kore'de sıkıyönetim krizi: İktidar partisi liderinden istifa
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler