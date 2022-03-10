Güney Kore'nin yeni cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol oldu
Güney Kore'de başa baş geçen cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhafazakar aday Yoon Suk-yeol kazandı.
Güney Kore'de başa baş geçen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar muhalefet adayı Yoon Suk-yeol seçimi dün zaferle tamamladı.
Resmi sonuçlar 61 yaşındaki Yoon'un iktidardaki Demokratik Parti'nin adayı Lee Jae-myung'u hafif farkla yendiğini gösterdi.
Asya'nın dördüncü büyük ekonomisine sahip Güney Kore'nin siyasal geleceğini belirlecek seçimlere ekonomik politikalara dair memnuniyetsizlik, skandallar ve cinsiyet eşitsizliği konuları hakimdi.
Yoon'un galibiyeti, eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'nin azlinin ardından 2017'de yapılan erken seçimlerden beri yeniden bir araya gelen muhafazakar Halkın Gücü Partisi için bir dönüm niteliği taşıyor.
Yoon, başkanlık döneminde Çin ve ABD arasındaki gittikçe gergin bir hal alan rekabeti yönetmeye çalışmanın yanı sıra artan koronavirüs vakaları, yükselen ev fiyatları ve artan eşitsizlik gibi sorunları çözmeye çalışacak.
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